В Турции готовят полный запрет табака к 2040 году, включая вейпы

Парламентарии Турции вынесли на обсуждение инициативу, предусматривающую тотальное прекращение реализации табака, любых курительных смесей и сопутствующих товаров к 2040 году. Подробности приводит издание Hürriyet.

Законодатели подчеркнули, что в случае утверждения документа новые правила затронут порядка 19 миллионов граждан Турции, которые регулярно покупают сигареты или курят.

Как только запрет начнёт действовать с 1 января 2040 года, все цепочки поставок табака — от фабрик до торговых точек — окажутся под ударом. Штрафные санкции для производителей, импортёров и продавцов составят от одного до пяти миллионов турецких лир (эквивалент 20–110 тысячам долларов). В проекте оговаривается, что крупных денежных взысканий также не избежать обычным покупателям и владельцам курительных приспособлений.

Там же пересматривается само понятие табачных изделий в сторону расширения. Помимо классических сигарет, под запрет подпадут вейпы, системы нагревания табака, любые устройства с синтетическим или органическим никотином, а также продукты, лишь имитирующие сигареты, даже при полном отсутствии в их составе табака.

Регуляторные меры и вся подготовка к финальному запрету 2040 года, если закон примут, развернутся поэтапно. Власти намерены существенно расширить перечень общественных мест, где нельзя курить, а сам процесс купли-продажи табачной продукции перевести исключительно в безналичную форму.

Ранее стало известно, что Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете производства, импорта и оборота вейпов и жидкостей для их наполнения в России. Запрет в случае его принятия затронет производителей и импортеров электронных сигарет, а также магазины, которые реализуют эту продукцию.