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Опубликовано 21 октября, 08:02

Сладкий пар — горькая правда: SHOT ПРОВЕРКА выяснила, кто зарабатывает на вейпах для детей

SHOT ПРОВЕРКА выпустила расследование о «безникотиновых» вейпах для детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Horoshevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Horoshevych

Героиня нового выпуска SHOT ПРОВЕРКИ больше трёх лет курила вейпы, пока ей не стало тяжело дышать. В расследовании — о том, что стоит за бизнесом на сладком паре.

Под прицелом табачников — дети. Их привлекают сладкими вкусами, яркими корпусами, встроенными играми и успокаивающей надписью «без никотина». А последствия — поражение лёгких, проблемы с сердцем и зависимость.

Олег Сидякин прошёл путь от табачных магазинов до поставщиков и производителей. Под видом оптового покупателя узнал, как устроен этот бизнес, отправил образцы в лабораторию и встретился с теми, кому после вейпов понадобилась помощь врачей.

Что продают под видом безобидного развлечения и кто на этом зарабатывает — смотрите в новом расследовании.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России может появиться так называемый поколенческий запрет на реализацию никотинсодержащих и альтернативных табачных изделий. Согласно предложению, жёсткие рамки затронут всех граждан, появившихся на свет после 1 января 2009 года — сейчас старшим из этой возрастной группы около семнадцати лет. Под потенциальное эмбарго подпадают вейпы, электронные сигареты, жевательные смеси, а также сырьё для кальянов. По задумке авторов идеи, для данной категории населения доступ к указанным товарам не откроется даже после наступления совершеннолетия.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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