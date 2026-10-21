Сладкий пар — горькая правда: SHOT ПРОВЕРКА выяснила, кто зарабатывает на вейпах для детей

Героиня нового выпуска SHOT ПРОВЕРКИ больше трёх лет курила вейпы, пока ей не стало тяжело дышать. В расследовании — о том, что стоит за бизнесом на сладком паре.

Под прицелом табачников — дети. Их привлекают сладкими вкусами, яркими корпусами, встроенными играми и успокаивающей надписью «без никотина». А последствия — поражение лёгких, проблемы с сердцем и зависимость.

Олег Сидякин прошёл путь от табачных магазинов до поставщиков и производителей. Под видом оптового покупателя узнал, как устроен этот бизнес, отправил образцы в лабораторию и встретился с теми, кому после вейпов понадобилась помощь врачей.

Что продают под видом безобидного развлечения и кто на этом зарабатывает — смотрите в новом расследовании.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России может появиться так называемый поколенческий запрет на реализацию никотинсодержащих и альтернативных табачных изделий. Согласно предложению, жёсткие рамки затронут всех граждан, появившихся на свет после 1 января 2009 года — сейчас старшим из этой возрастной группы около семнадцати лет. Под потенциальное эмбарго подпадают вейпы, электронные сигареты, жевательные смеси, а также сырьё для кальянов. По задумке авторов идеи, для данной категории населения доступ к указанным товарам не откроется даже после наступления совершеннолетия.