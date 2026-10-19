«Оно того не стоит»: Селена Гомес призналась, что вейпы навсегда изменили её голос

Американская певица Селена Гомес призналась, что длительное употребление никотиновых вейпов изменило её голос. По словам 34-летней артистки, последствия вредной привычки оказались настолько серьёзными, что вернуть прежнее звучание она уже не рассчитывает. Об этом звезда рассказала в соцсетях.

Поклонники неоднократно замечали изменения в голосе певицы и спрашивали о причинах. В декабре прошлого года Селена объясняла это периодическими отёками горла, однако теперь впервые напрямую связала проблему с вейпингом.

«Я много курила вейпы с никотином. От никотина невероятно трудно отказаться. И если вы тоже через это проходите или только собираетесь попробовать, поверьте, оно того не стоит. Это такая глупость», — призналась артистка.

Гомес также обратилась к тем, кому не нравится её нынешний голос. Певица дала понять, что спокойно относится к подобной критике и не собирается оправдываться перед недовольными слушателями.

При этом исполнительница сообщила, что уже перестала пользоваться вейпами. Теперь она надеется окончательно справиться с зависимостью и призывает поклонников не повторять её ошибок.

Сама Гомес считает причиной изменений именно электронные сигареты. Однако медицинских заключений, подтверждающих необратимое повреждение голосовых связок вследствие вейпинга, она не представила.

В сентябре внешность Селены Гомес вновь стала предметом обсуждения после её появления на церемонии вручения премии «Эмми». Поклонники обратили внимание на изменения черт лица артистки, в том числе области глаз. Как писал Life.ru 18 сентября, пластический хирург Игорь Короткий допустил, что певица могла прибегнуть к косметологическим процедурам для создания эффекта «лисьих глаз».