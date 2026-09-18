«Нарушает зрительную функцию»: Врачи разошлись в оценке перемен у Селены Гомес
Хирург Короткий допустил, что Селена Гомес сделала «лисьи глазки»
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Пластика ради эффекта «лисьих глаз» могла усилить асимметрию глаз Селены Гомес, отметил доктор медицинских наук, пластический хирург Игорь Короткий, комментируя её появление на премии «Эмми». Поклонников насторожили изменения мимики, скул и размера глаз певицы.
По оценке специалиста, разница между глазами была заметна у артистки ещё в юности. Предполагаемая подтяжка височной области могла сделать её выраженнее: правое верхнее веко опустилось и стало частично закрывать зрачок. При такой операции уголок глаза смещают вверх и в сторону.
«При этом выраженное смещение уголка глаза нарушает зрительную функцию глаз», — предупредил собеседник «Вечерней Москвы».
Он также предположил, что в скуловую область Гомес ввели слишком много филлеров, что стало причиной появления выраженных носогубных складок и нависания кожи. Другое объяснение предложила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она связала перемены с системной красной волчанкой, от которой страдает звезда.
По словам медика, препараты, в том числе гормональные, могут вызывать отёки и перераспределение жировой ткани. Сухость и раздражение глаз, сопровождающиеся частым морганием, также способны менять мимику.
«Это очень тяжёлый недуг, который требует постоянной терапии препаратами...» — заключила эксперт.
Ранее Селену Гомес и её мать обвинили в крупном мошенничестве. Звезда была вынуждена отбиваться от иска на $1,2 млн из-за проблемного стартапа.
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