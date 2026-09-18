«Нарушает зрительную функцию»: Врачи разошлись в оценке перемен у Селены Гомес

Пластика ради эффекта «лисьих глаз» могла усилить асимметрию глаз Селены Гомес, отметил доктор медицинских наук, пластический хирург Игорь Короткий, комментируя её появление на премии «Эмми». Поклонников насторожили изменения мимики, скул и размера глаз певицы.

По оценке специалиста, разница между глазами была заметна у артистки ещё в юности. Предполагаемая подтяжка височной области могла сделать её выраженнее: правое верхнее веко опустилось и стало частично закрывать зрачок. При такой операции уголок глаза смещают вверх и в сторону.

«При этом выраженное смещение уголка глаза нарушает зрительную функцию глаз», — предупредил собеседник «Вечерней Москвы».

Он также предположил, что в скуловую область Гомес ввели слишком много филлеров, что стало причиной появления выраженных носогубных складок и нависания кожи. Другое объяснение предложила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она связала перемены с системной красной волчанкой, от которой страдает звезда.

По словам медика, препараты, в том числе гормональные, могут вызывать отёки и перераспределение жировой ткани. Сухость и раздражение глаз, сопровождающиеся частым морганием, также способны менять мимику.

«Это очень тяжёлый недуг, который требует постоянной терапии препаратами...» — заключила эксперт.