Преклонение или фут-фетиш? Психолог объяснила, зачем Селена Гомес на самом деле целует грязные ноги мужа

Психолог Марианна Абравитова проанализировала скандальное видео американской певицы и актрисы Селены Гомес, на котором она целует грязные ноги своего мужа, музыкального продюсера Бенни Бланко. Эксперт объяснила Life.ru, что этот жест может иметь несколько значений — от демонстрации преданности до намёка на личные предпочтения в паре.

«Однозначно, целовать кому-то ноги — это преклоняться перед кем-то. Этот жест известен с давних времён и во всех религиях присутствует. Вспомним, как Мария Магдалина омывала ноги Христа, причём своими волосами», — отметила Абравитова.

Она обратила внимание, что на видео ноги мужа Гомес грязные, и поэтому поцелуй означает принятие его в любом виде.

«То есть он для неё является эталонным в любом виде, даже грязном», — пояснила психолог.

Публичная демонстрация такого жеста может быть способом показать свою смиренность и одновременно — разные грани личности.

«Она звезда, вы ей преклоняетесь, но сама она преклоняется перед мужем», — добавила эксперт.

Кроме того, Абравитова не исключила, что в паре может присутствовать фут-фетишизм. В этом случае публичный жест становится игрой с подписчиками, «колокольчиком», который намекает на некие сексуальные подтексты.

«Идея в воздухе не болтается. Всегда что-то нас интересует, и мы не можем просто так выхватить что-то из пространства», — резюмировала она.

