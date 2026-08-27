Селена Гомес отбивается от иска на $1,2 млн из-за проблемного стартапа

Селена Гомес потребовала отклонить иск инвесторов её проекта Wondermind, связанного с ментальным здоровьем. Певицу обвиняют в мошенничестве на сумму около $1,2 млн, однако её представители называют претензии необоснованными, сообщает People.

Адвокат артистки Мэтью С. Розенгарт подал официальное ходатайство о прекращении дела. По позиции защиты, Гомес вообще не следовало включать в число ответчиков по этому спору.

Иск связан с деятельностью Wondermind — платформы, которую Гомес запустила в 2021 году вместе с партнёрами. Проект задумывался как сервис для поддержки психологического благополучия и обсуждения вопросов ментального здоровья.

Однако позднее компания столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями. К весне 2025 года стартап испытывал проблемы с выплатой зарплат, а численность сотрудников пришлось сократить почти на две трети.

По данным People, мать Гомес Мэнди Тифи даже заложила собственный дом, пытаясь поддержать проект. Теперь спор вокруг финансов Wondermind дошёл до суда, а защита певицы намерена добиться исключения её из дела.

Ранее Life.ru писал о самом иске против Селены Гомес, её матери Мэнди Тифи и соосновательницы Wondermind. Инвесторы требуют около $1,2 млн и утверждают, что не получили полной информации о состоянии стартапа, который к 2025 году сократил 65% сотрудников и так и не запустил обещанное приложение.