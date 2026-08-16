Селену Гомес и её мать обвинили в крупном мошенничестве

Против Селены Гомес, её матери Мэнди Тифи и соосновательницы Wondermind Даниэллы Пирсон подали иск на $1,2 млн. Инвесторы обвиняют их в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с деятельностью стартапа. Об этом сообщил Independent.

Wondermind запустили в 2021 году как платформу о ментальном здоровье. Гомес была лицом проекта, а инвесторы, как утверждается в иске, рассчитывали в том числе на её активное участие, запуск мобильного приложения и партнёрства с крупными компаниями.

Однако обещанные планы не были реализованы в полном объёме. К 2025 году в компании сократили 65% сотрудников, ряд проектов заморозили, а приложение так и не запустили. На фоне финансовых проблем отношения между руководителями стартапа также ухудшились.

Инвесторы утверждают, что не получали полной информации о состоянии бизнеса. В материалах дела также фигурируют разногласия между Мэнди Тифи и Даниэллой Пирсон относительно расходов компании и использования её средств.

Адвокат Гомес Мэтью Розенгарт отверг обвинения. По его словам, певица не занималась управлением Wondermind и была публичным лицом проекта. Защита намерена добиваться отклонения иска. Таким образом, спор пока остаётся предметом судебного разбирательства. Сам факт подачи иска не означает, что обвинения в мошенничестве доказаны.

Ранее психолог Марианна Абравитова проанализировала для Life.ru видео, где Селена Гомес целует грязные ноги своего мужа Бенни Бланко. Она объяснила, что этот жест может означать как демонстрацию преданности и принятия партнёра в любом виде (в том числе несовершенном), так и указание на личные предпочтения в паре. Она отметила, что целование ног — известный с древности жест преклонения, символически сближающийся с религиозными образами, а публичный показ таких действий может подчёркивать смиренность и многогранность личности.