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Регион
16 августа, 14:02

Селену Гомес и её мать обвинили в крупном мошенничестве

Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Против Селены Гомес, её матери Мэнди Тифи и соосновательницы Wondermind Даниэллы Пирсон подали иск на $1,2 млн. Инвесторы обвиняют их в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с деятельностью стартапа. Об этом сообщил Independent.

Wondermind запустили в 2021 году как платформу о ментальном здоровье. Гомес была лицом проекта, а инвесторы, как утверждается в иске, рассчитывали в том числе на её активное участие, запуск мобильного приложения и партнёрства с крупными компаниями.

Однако обещанные планы не были реализованы в полном объёме. К 2025 году в компании сократили 65% сотрудников, ряд проектов заморозили, а приложение так и не запустили. На фоне финансовых проблем отношения между руководителями стартапа также ухудшились.

Инвесторы утверждают, что не получали полной информации о состоянии бизнеса. В материалах дела также фигурируют разногласия между Мэнди Тифи и Даниэллой Пирсон относительно расходов компании и использования её средств.

Адвокат Гомес Мэтью Розенгарт отверг обвинения. По его словам, певица не занималась управлением Wondermind и была публичным лицом проекта. Защита намерена добиваться отклонения иска. Таким образом, спор пока остаётся предметом судебного разбирательства. Сам факт подачи иска не означает, что обвинения в мошенничестве доказаны.

Шаламе и Гомес объединятся в проекте про инопланетян от создателей «Гадкого я»
Шаламе и Гомес объединятся в проекте про инопланетян от создателей «Гадкого я»

Ранее психолог Марианна Абравитова проанализировала для Life.ru видео, где Селена Гомес целует грязные ноги своего мужа Бенни Бланко. Она объяснила, что этот жест может означать как демонстрацию преданности и принятия партнёра в любом виде (в том числе несовершенном), так и указание на личные предпочтения в паре. Она отметила, что целование ног — известный с древности жест преклонения, символически сближающийся с религиозными образами, а публичный показ таких действий может подчёркивать смиренность и многогранность личности.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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