Шаламе и Гомес объединятся в проекте про инопланетян от создателей «Гадкого я»

Тимоти Шаламе и Селена Гомес примут участие в новом анимационном проекте студии Illumination, известной по франшизам «Гадкий я» и «Супер Марио Брос». Картина получила рабочее название «Не одиноки» и будет посвящена теме инопланетян. Об этом пишет Variety.

Шаламе озвучит персонажа по имени Джо — интровертированного механика ракет, который предпочитает тихую и уединённую жизнь.

Создатели пока не раскрывают сюжет полностью, но известно, что история будет связана с контактом людей и внеземных цивилизаций. Фильм станет новым анимационным проектом Illumination, студии, стоящей за одними из самых кассовых мультфильмов последних лет. Премьера картины ожидается после завершения производственного этапа, дата выхода пока не объявлена.

Ранее Life.ru писал, что в России запретили фильм с Тимоти Шаламе из-за пропаганды ЛГБТ*. Драма «Назови меня своим именем», где артист сыграл главную роль, попала под ограничения Роскомнадзора.

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