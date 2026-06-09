В России запретили фильм с Тимоти Шаламе из-за пропаганды ЛГБТ*

Петербургский суд запретил к показу на территории России три кинофильма, и один из них — драма «Назови меня своим именем», где главную роль сыграл Тимоти Шаламе. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов в своём телеграм-канале.

Вместе с вышеупомянутой лентой под раздачу попали картины «С любовью, Саймон» и «Убей своих любимых». В суде пришли к выводу, что все три фильма пропагандируют ЛГБТ*. Там же уточнили, что указ президента № 809 от 9 ноября 2022 года прямо велит сохранять и укреплять традиционные ценности, передавать их детям и внукам, а заодно давить любую деструктивную идеологию.

В ведомстве пояснили, что после признания международного ЛГБТ-объединения экстремистским в РФ три года назад, его его деятельность заблокирована в стране. Как следует из материалов дела, во всех трёх запрещённых фильмах нашли ту самую деструктивную идеологию.

Судья распорядился незамедлительно объявить вне закона информацию, которая размещена по шести интернет-адресам. Отсрочек тут не предусмотрено — решение вступает в силу мгновенно.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере связи ограничила доступ к интернет-ресурсу «Такие дела» из-за обнаруженного на нём контента, который сочли пропагандой нетрадиционных отношений*. В Роскомнадзоре пояснили, что сайт ещё в апреле внесли в реестр запрещённой информации, однако администрация портала не выполнила требование удалить эти материалы. В результате доступ к странице закрыли полностью. Если владельцы не приведут контент в соответствие с законом, ресурсу грозит постоянная блокировка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.