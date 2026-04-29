Политолог объяснил, как зарубежные фильмы и соцсети размывают образ крепкой семьи

Традиционные семейные ценности в России размываются под натиском зарубежных фильмов, стримингов и соцсетей, продвигающих конфликтность, феминизм и нетрадиционные отношения — для защиты инфополя нужна новая социальная реклама. Такое мнение в беседе с RuNews24.ru высказал политолог Илья Ухов.

Основы семейной политики закреплены указами президента и постановлениями правительства. Они гласят, что семья — союз мужчины и женщины, с гармоничным распределением ролей, важностью отцовства, поддержкой материнства. Однако внешнее воздействие через кинопродукцию, стриминги и соцсети несёт в себе демонтаж всего этого.

«Это и пропаганда нетрадиционных семейных и сексуальных отношений, продвижение образов вечно конфликтной семьи на грани распада, выпячивание межпоколенческих проблем, радикальный левацкий феминизм», — отметил эксперт.

Именно поэтому традиционные ценности нуждаются в защите и продвижении, в том числе через социальную рекламу. Политолог подчеркнул, что семья — это социум в миниатюре, а Россия всегда строилась на крепких семейных ценностях, и в эпоху «стеклянного дома» государство по-новому осознаёт важность этого фактора.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил создать в нашей стране мобильное приложение, с помощью которого семьи смогут быстро узнавать о доступных мерах государственной поддержки. Это существенно упростит процесс и избавит людей от надоевшей бюрократии.