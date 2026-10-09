Россиянам моложе 17 лет могут навсегда запретить покупку вейпов и кальянов

В России может появиться так называемый поколенческий запрет на реализацию никотинсодержащих и альтернативных табачных изделий. Согласно предложению, жёсткие рамки затронут всех граждан, появившихся на свет после 1 января 2009 года — сейчас старшим из этой возрастной группы около семнадцати лет, пишет газета «Ведомости».

Под потенциальное эмбарго подпадают вейпы, электронные сигареты, жевательные смеси, а также сырьё для кальянов. По задумке авторов идеи, для данной категории населения доступ к указанным товарам не откроется даже после наступления совершеннолетия.

Инициативу сформулировали участники секции «Здравоохранение и здоровый образ жизни» Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Этот консультативный орган возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, а его ключевая задача — подготовка решений для государственной политики.

Сформированный перечень мер уже поступил на рассмотрение в профильные министерства. Факт отправки бумаг подтвердили в одном из профильных ведомств, а также представитель руководства совета Пётр Родионов.

Подобная практика постепенно внедряется в мировой юриспруденции. Так, на Мальдивах действует табу на приобретение никотина лицами, родившимися позже 1 января 2007 года, при этом парогенераторы там заблокированы полностью. Британский же парламент одобрил документ, не позволяющий продавать классический табак людям 2009 года рождения и младше.

Исследование Life.ru показало: 8 из 10 районов с самой высокой плотностью табачной розницы находятся в ЦАО. Мы составили карту столицы и выяснили, где магазинов больше всего, а где их почти нет.