Life.ru составил карту самых «табачных» районов Москвы Оглавление Как мы считали Где в Москве больше всего табачных магазинов на жителя Топ-10 районов Москвы с самой высокой плотностью табачной розницы Почему Тверской район обогнал остальные Где табачных магазинов меньше всего: Зябликово, Ивановское и Бирюлёво Западное Топ-10 районов с наименьшей плотностью табачной розницы В 16 раз больше: что на самом деле показывает табачная карта столицы Исследование Life.ru показало: 8 из 10 районов с самой высокой плотностью табачной розницы находятся в ЦАО. Мы составили карту столицы и выяснили, где магазинов больше всего, а где их почти нет. Life.ru выяснил, в каких районах столицы больше всего магазинов сигарет и вейпов в пересчёте на 10 тысяч жителей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Москве обнаружился неожиданный разрыв между районами по количеству табачных магазинов. В Тверском районе на каждые 10 тысяч постоянных жителей приходится почти 36 специализированных точек продажи табака и товаров для электронных испарителей. А в Зябликове — всего 2,24. Разница достигает 16 раз. Такие результаты показал собственный расчёт Life.ru, в ходе которого редакция сопоставила количество табачных торговых точек с численностью населения московских районов.

Главная особенность рейтинга — концентрация табачной розницы в историческом центре. Восемь из десяти районов с самой высокой плотностью таких магазинов находятся в Центральном административном округе. При этом исследование не означает, что жители этих районов курят чаще остальных москвичей. Оно показывает, насколько плотно в разных частях города расположена торговая инфраструктура.

Табачная карта столицы: восемь из десяти районов с самой высокой плотностью табачной розницы находятся в ЦАО. Красным отмечены лидеры, синим — районы с минимальными показателями. Инфографика © Life.ru

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Как мы считали

Для исследования Life.ru использовал данные городского интернет-справочника о количестве торговых точек в категории «табачные магазины», сопоставил их с данными, фигурирующими в сервисах Яндекс.Карты и 2 GIS, а также численность постоянного населения районов Москвы за 2025 год.

В подсчёт вошли специализированные табачные магазины, а также представленные в этой категории точки с товарами для электронных испарителей.

Для сравнения районов редакция рассчитала количество таких объектов на каждые 10 тысяч жителей.

Формула: количество табачных точек ÷ численность населения × 10 000.

Например, в Тверском районе 276 магазинов приходятся на 76 889 жителей. После пересчёта получается 35,9 точки на 10 тысяч человек. В Зябликове аналогичный показатель при 30 магазинах и 133 650 жителях составляет 2,24.

На основе полученных значений составлены два рейтинга — с самой высокой и самой низкой плотностью табачной розницы. Мы учли, что в центре столицы торговые точки обслуживают не только местных жителей, но и многочисленных приезжающих посетителей. Это может существенно увеличивать показатель при расчёте на постоянное население. Таким образом, карта Life.ru показывает районы с наиболее высокой и низкой расчётной плотностью специализированной табачной розницы.

Где в Москве больше всего табачных магазинов на жителя

Абсолютным лидером рейтинга стал Тверской район. При населении 76 889 человек здесь насчитывается 276 табачных торговых точек. Это 35,9 магазина на каждые 10 тысяч постоянных жителей — приблизительно один на 279 человек.

На втором месте расположился Басманный район: 263 магазина на 112 320 жителей, или 23,4 точки на 10 тысяч человек. Третью строчку заняло Замоскворечье, где при населении 56 230 человек работают 128 таких объектов. Его показатель — 22,8.

В первую пятёрку также вошли Мещанский и Красносельский районы. В Мещанском на 55 669 жителей приходится 118 табачных точек, а в Красносельском на 46 340 жителей — 91. Плотность розницы составила соответственно 21,2 и 19,6 магазина на 10 тысяч человек.

Топ-10 районов Москвы с самой высокой плотностью табачной розницы

Тверской район возглавил рейтинг Life.ru: на каждые 10 тысяч постоянных жителей здесь приходится почти 36 табачных магазинов. Следом идут Басманный район и Замоскворечье. Инфографика © Life.ru

Почти вся десятка сосредоточена в центральной части столицы. Исключениями стали два района Южного административного округа — Даниловский и Донской. Причём Даниловский с показателем 18 точек на 10 тысяч жителей обошёл даже Арбат и Пресненский район.

Отдельного внимания заслуживает Якиманка. Здесь в справочнике насчитывается всего 41 табачная точка — значительно меньше, чем во многих других районах рейтинга. Однако из-за сравнительно небольшой численности населения, 27 416 человек, Якиманка оказалась на девятом месте.

Иными словами, для попадания в лидеры важнее оказалось не общее количество магазинов, а их число относительно постоянного населения.

Почему Тверской район обогнал остальные

Результат Тверского района выглядит особенно выразительно на фоне других районов. Его показатель более чем в полтора раза превышает плотность табачной розницы в Басманном районе, занимающем второе место.

Но делать из этого вывод о привычках местных жителей было бы неправильно.

Тверской район — один из важнейших деловых, туристических и транспортных центров Москвы. Здесь сосредоточены офисы, гостиницы, рестораны, магазины, культурные учреждения и крупные транспортные узлы. Каждый день через район проходят люди, которые не живут здесь постоянно.

Аналогичная ситуация характерна и для других центральных районов.

Получается статистический парадокс: число магазинов рассчитывается относительно постоянных жителей, хотя потенциальными покупателями становятся также офисные сотрудники, туристы, пассажиры и посетители заведений.

Именно поэтому высокая плотность табачной розницы в центре может отражать особенности городской экономики и расположения торговых точек, а не распространённость курения среди населения.

Где табачных магазинов меньше всего: Зябликово, Ивановское и Бирюлёво Западное

На противоположном конце рейтинга оказались преимущественно районы за пределами исторического центра.

Минимальная плотность табачной розницы среди обследованных районов зафиксирована в Зябликове на юге Москвы. На 133 650 постоянных жителей здесь приходится 30 специализированных магазинов — всего 2,24 на 10 тысяч человек.

Второе место по минимальной плотности занял район Ивановское в Восточном административном округе. Здесь работают 30 табачных точек при населении 125 211 человек. Показатель составляет 2,40.

На третьем месте — Бирюлёво Западное: 21 магазин на 84 910 жителей, или 2,47 на 10 тысяч человек.

Топ-10 районов с наименьшей плотностью табачной розницы

Меньше всего табачных точек относительно численности населения оказалось в Зябликове — всего 2,24 на 10 тысяч жителей. В тройку также вошли Ивановское и Бирюлёво Западное. Инфографика © Life.ru

Характерный пример — Ясенево. Здесь насчитывается 61 табачный магазин, то есть больше, чем в Якиманке. Но население Ясенева составляет 176 629 человек — более чем в шесть раз превышает численность жителей Якиманки.

Поэтому в пересчёте на население Ясенево оказывается среди районов с минимальной плотностью табачной розницы, а Якиманка — в десятке лидеров.

В 16 раз больше: что на самом деле показывает табачная карта столицы

Разница между Тверским районом и Зябликовом составляет почти 16 раз. Однако она не означает, что в центре Москвы курят в 16 раз чаще.

Редакционный расчёт отражает доступность специализированной табачной розницы относительно численности постоянного населения. Он не учитывает число покупателей, объём продаж, частоту употребления табака и долю курящих жителей.

На размещение магазинов могут влиять интенсивность пешеходного движения, количество рабочих мест, транспортная доступность, число торговых центров и коммерческая привлекательность помещений.

Поэтому сравнение центральных и спальных районов следует воспринимать прежде всего как исследование городской торговой инфраструктуры.

И всё же полученная картина позволяет увидеть, насколько неравномерно распределена табачная розница в Москве. В центральных районах торговые точки концентрируются значительно плотнее относительно населения, тогда как во многих крупных жилых массивах этот показатель оказывается в несколько раз ниже.

Ранее Life.ru рассказывал, что в российских городах-миллионниках за год закрылось 11% магазинов электронных сигарет. Сокращение числа вейп-шопов связано с изменениями на рынке и усиливающимся регулированием отрасли.

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Авторы Марина Фещенко