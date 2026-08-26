Бизнес на пару «выдохся»: В городах-миллионниках России исчезают вейпшопы

Вейпшопы массово уходят с улиц российских мегаполисов. Согласно данным РБК, за два года количество магазинов электронных сигарет уменьшилось на 17%, причём 11% из них закрылись только за последний год. Кризис не обошел стороной даже гигантов индустрии: так, с рынка исчезла крупнейшая сеть Vardex. Её розничное подразделение было ликвидировано в 2024 году, а аффилированная компания прекратила работу летом 2026-го.

Экс-гендиректор сети Дмитрий Борисов объяснил закрытие бизнеса тем, что легальная модель работы утратила свою рентабельность. Аналогичная участь постигла сети «Папироска.рф» и «Суперсмок». В Росалкогольтабакконтроле связывают сжатие рынка с ужесточением госрегулирования. В частности, с 1 марта 2027 года торговля табаком и вейпами станет возможной только при наличии специальной лицензии, которую нужно будет оформлять на каждую торговую точку отдельно. Процесс лицензирования стартует 1 октября текущего года.

Также с 1 октября местные власти наделяются правом определять минимальную дистанцию между школами, вузами и табачными лавками. Кроме того, с марта 2027 года регионам разрешат полностью запрещать продажу вейпов и жидкостей для них.

Эксперты отмечают, что новые требования к расположению магазинов, особенно с учётом включения вузов в список «запретных» зон, ставят под удар бизнес в центре Москвы — многим точкам грозит закрытие. По словам Артура Гафарова из ИРПЭ, государственные ограничения уже снижают популярность никотиновой продукции среди молодёжи, а в ближайшие годы рынок вейпшопов ждёт массовое сокращение. При этом часть магазинов уходит с рынка уже сейчас из-за высокой конкуренции.

Ранее Life.ru писал, что продажи вейпов в России выросли на 12% за последний год. На фоне призывов экспертов к усилению надзора за продажами предложение на рынке продолжает расти. Бизнес-выгода от «дуделок» для компаний сейчас перевешивает любые опасения по поводу долгосрочного благополучия их клиентов.