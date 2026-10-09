Федеральный запрет вместо регионального: В ГД предложили окончательно зачистить рынок вейпов

Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил запретить розничную продажу вейпов по всей России, убрать такие магазины из торговых центров и жилых домов, а за продажу электронных сигарет несовершеннолетним ввести уголовную ответственность. Об этом он рассказал Life.ru.

С одной стороны, ведётся большая работа информирования о вреде вейпов, о том, что их запретят, что приняли законы. С другой стороны, точки продаж вейпов и одноразовых электронных сигарет открываются прямо на входах в крупные торговые центры, в жилых районах, рядом с пунктами выдачи заказов, где ежедневно проходят сотни людей. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них введён только в пяти регионах России: Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Северной Осетии — Алании. Ещё 28 регионов только рассматривают такую возможность. При этом федеральный закон, дающий регионам право запрещать продажу вейпов, вступил в силу только в июне 2026 года, а сами запреты могут вводиться с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

В остальных регионах, включая Москву, вейп-шопы продолжают работать легально. Более того, количество профильных торговых точек в городах-миллионниках уменьшилось всего на 10 процентов за год. А продажи вейпов за последний год выросли на 6-12 процентов. Парадокс: чем больше говорят о запрете, тем активнее покупают.

Проверки Роспотребнадзора показывают, что примерно каждая пятая точка продажи вейпов находится менее чем в 100 метрах от школ. В 59 процентах проверенных точек выявлены нарушения — открытая выкладка товара, продажа без маркировки, отсутствие информации о продавце. В некоторых регионах продавцы обходят запрет на открытую выкладку, продавая так называемые «конструкторы» — отдельно флакон с ароматизатором и никотином.

При этом медики прямо говорят: пар от вейпов — это не безвредная альтернатива. Химикаты, которые используются для его создания, оседают в бронхах клейкой массой и вызывают кислородное голодание. А для детей и подростков это особенно опасно, потому что их организм ещё формируется.

«Я предлагаю ввести федеральный запрет на розничную продажу вейпов и никотинсодержащей продукции на всей территории Российской Федерации, а не отдавать это на откуп регионам. Сейчас получилось так, что в пяти субъектах запрет есть, а в остальных можно торговать без ограничений. Это создаёт неравенство и позволяет бизнесу перетекать в регионы без запретов», — утверждает депутат.

Панеш также предлагает запретить размещение точек продажи вейпов в торговых центрах, на входах в них, в жилых домах и на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений, ввести обязательную маркировку всех вейпов и жидкостей в системе «Честный знак» с полной прослеживаемостью от производителя до покупателя. По его словам, это должно быть обязательным требованием для всех регионов, а не рекомендацией. Сейчас, отметил парламентарий, в точках продаж попадаются товары без маркировки или с недостоверными кодами.

«Усилить ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним — вплоть до уголовной. Если продавец знает, что перед ним подросток, и всё равно продаёт, это должно быть не административным правонарушением, а преступлением. Вейпы — это не просто бизнес. Это здоровье наших детей и будущее нации. Если мы говорим о запрете, он должен быть реальным, а не формальным», — заключил депутат.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил пресечь продажу вейпов на остановках общественного транспорта. К 1 марта такую продукцию планируют полностью убрать из розничной торговли в регионе. По словам главы области, федеральные ограничения, действующие с 1 сентября, соблюдаются не во всех торговых точках Омска. Кроме того, городские власти должны подготовить дополнительные меры по сокращению продаж электронных систем доставки никотина.