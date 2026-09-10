Разменять лёгкие на вкусненький пар: Подросток два года курил вейп и попал в реанимацию

В Кемерове врачи диагностировали почти полное поражение лёгких у 16-летнего подростка, который два года курил электронную сигарету. Историю пациента рассказал Telegram-канал Mash.

Поначалу юношу госпитализировали с пневмонией. Медикам удалось снять дыхательную недостаточность и интоксикацию, и подростка выписали. Однако уже через месяц он вернулся — на этот раз в реанимацию. Уровень насыщения крови кислородом упал до критических 65% при норме 95–100%.

Подросток отрицал, что курит. Лечение при этом не давало стойкого результата. Точку поставила МСКТ: снимки показали поражение обоих лёгких. Только после этого пациент признался, что пристрастился к вейпу два года назад.