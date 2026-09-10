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Регион
Опубликовано 10 сентября, 10:00

Разменять лёгкие на вкусненький пар: Подросток два года курил вейп и попал в реанимацию

В Кемерове 16-летний подросток получил тотальное поражение легких из-за вейпа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iama_sing

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iama_sing

В Кемерове врачи диагностировали почти полное поражение лёгких у 16-летнего подростка, который два года курил электронную сигарету. Историю пациента рассказал Telegram-канал Mash.

Поначалу юношу госпитализировали с пневмонией. Медикам удалось снять дыхательную недостаточность и интоксикацию, и подростка выписали. Однако уже через месяц он вернулся — на этот раз в реанимацию. Уровень насыщения крови кислородом упал до критических 65% при норме 95–100%.

Подросток отрицал, что курит. Лечение при этом не давало стойкого результата. Точку поставила МСКТ: снимки показали поражение обоих лёгких. Только после этого пациент признался, что пристрастился к вейпу два года назад.

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Случаи тяжёлых последствий от электронок среди молодёжи учащаются. На прошлой неделе студент из Владивостока оказался в больнице с вейп-ассоциированным поражением лёгких — врачи предупредили, что на месте повреждённой ткани может сформироваться фиброз. А летом в Бурятии школьник попал в реанимацию после курения: у него начались судороги, а изо рта пошла пена с кровью.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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