Дети под ударом: Володин пристыдил регионы за нежелание запрещать продажу вейпов

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с критикой в адрес региональных властей, которые не спешат использовать предоставленное федеральным центром право на полный запрет продажи вейпов. По его словам, несмотря на наличие всех необходимых полномочий, соответствующие законы приняты лишь в пяти субъектах России: Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания.

В своём обращении политик напомнил о поэтапном ужесточении законодательства в этой сфере: с 2023 года в стране действует запрет на продажу электронных систем доставки никотина несовершеннолетним, введена административная и уголовная ответственность за нарушения, а также механизмы блокировки интернет-ресурсов.

Однако, как показывают данные за период с июля 2025 по июль 2026 года, принятые меры оказались недостаточно эффективными: количество точек продаж в городах-миллионниках сократилось лишь на 10%. Анализ ситуации, подкреплённый обращениями родительского и педагогического сообществ, показал необходимость более радикальных мер.

В июне текущего года регионы получили законодательную возможность полностью запретить розничную торговлю вейпами и жидкостями для них на своей территории. Вячеслав Володин подчеркнул, что субъектам необходимо активнее изучать практику коллег, уже внедривших подобные ограничения, так как приоритетной задачей государства остается защита здоровья граждан, в частности — подрастающего поколения.

Ранее Life.ru писал, что продажи вейпов в России выросли на 12% за последний год. На фоне призывов экспертов к усилению надзора за продажами предложение на рынке продолжает расти. Бизнес-выгода от «дуделок» для компаний сейчас перевешивает любые опасения по поводу долгосрочного благополучия их клиентов.