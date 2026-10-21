Продажи на 33 млрд, дисфункция мозга подростков: Кто стоит за вейповым спрутом Оглавление Палёнка прямо на виду Шокирующие объёмы отравы «На вдохе в лёгком начинало что-то булькать» «Лицензия окупается за пару дней»: как устроена схема Бизнес — наш, здоровье — ваше Автор SHOT ПРОВЕРКИ Олег Сидякин устроил рейд по точкам продаж электронных сигарет и вейпов и выяснил, откуда в России берутся официально запрещённые «электронки», что в них заливают под видом «безникотиновых» жидкостей и как они вредят здоровью граждан. Объёмы рынка вейпов в России: это шокировало даже бывалых журналистов. Обложка © коллаж © Life.ru фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Палёнка прямо на виду

Внимание активистов движения «Здоровое Отечество» попал киоск одной из крупнейших табачных сетей. С помощью специального приложения «Честный знак» общественники проверили разрешение на продажу каждой упаковки с «электрониками», стоящих на витрине торговой точки.

Сканирование каждого экземпляра сопровождалось предупреждением красного цвета: «Продукция из этой партии запрещена к продаже по решению контролирующих органов, мы не можем гарантировать качество и безопасность».

— Эта продукция запрещена — вы торгуете запрещённым товаром, — говорит корреспондент продавцу.

Тот, сообразив, что дело принимает дурной оборот, вызывает подмогу. Сначала появляются двое «управляющих», затем в магазин заходят бойцы ГБР местного ЧОПа. Они пытаются помешать нежданному аудиту, и поэтому активисты вызывают полицию.

Уже совместная с правоохранительными и надзорными органами проверка заняла около пяти часов, за которые контрафакта набралось на шесть тяжёлых коробок — почти полторы тысячи изъятых «сосалок» и баночек с жижей.

Шокирующие объёмы отравы

Что на самом деле наливают в вейпы. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По подсчётам сотрудников УБЭП, улов потянул на 2,3 млн рублей, что является особо крупным размером с точки зрения закона. Однако для всего рынка подобной продукции — капля в море.

По данным Центра развития перспективных технологий, объём продаж вейпов и жидкостей к ним в 2025 году составил 33,6 млрд рублей. Это только легальная продажа. Аналитический центр «Центр экономики рынков» оценивает объём рынка в три раза выше — в 103,3 млрд рублей по итогам 2025 года.

Если считать в количествах штук и литрах жидкости, получаются устрашающие цифры — в прошлом году легально продано 64,6 млн электронных устройств для курения и не менее 144 тыс. литров жидкостей к ним.

Объём нелегального рынка эксперты оценивают по-разному, но все они сходятся во мнении, что он может превышать легальные продажи до двух раз.

«На вдохе в лёгком начинало что-то булькать»

На этом фоне в Сети появляется множество откровений пострадавших от употребления никотина с помощью новомодных устройств.

— Мне тяжело было дышать. Последнее, что со мной случилось, — на вдохе у меня в лёгком начинало что-то булькать, — рассказывает Анна, курившая вейпы почти три года.

Видно, что говорит с трудом. Официальный диагноз — бронхиолит и воспаление лёгких. Врачи утверждают, что ей ещё повезло: она обратилась вовремя. Подобные случаи происходят по всей стране.

Пермский край: 15-летняя девочка купила электронку через один из Telegram-каналов, парила тайком на уроке и там же с ней случился эпилептический приступ. Спасла скорая. Бурятия: 14-летний школьник — пена с кровью, судороги, гипоксия мозга. Кемерово: 16-летний подросток — тотальное вейп-ассоциированное поражение лёгких, два года «плотного стажа».

Образцы «парилок» отправились в лабораторию. Результат шокирует даже видавших виды экспертов.

Последствия курения вейпов: это страшнее сигарет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockLab

— По результатам проведённых исследований установлено содержание никотина в «безникотиновых» образцах. Превышение в несколько раз от установленного законодательством уровня, — говорит эксперт лаборатории. — В третьем образце выявлено несоответствие объёма. Объём жидкости — это подакцизная величина. Если заявлен один объём, а по факту объём больше, значит, это недоплата акцизов государству, — говорит заместитель директора по научной работе и инновациям ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих.

«Лицензия окупается за пару дней»: как устроена схема

— Мы можем сделать с нулевым никотином и вообще с любыми параметрами, которые вам требуются. Цены — от 20 юаней за электронку. Свыше 30 тысяч электронных сигарет производим каждый день, — хвастается представитель китайского производителя, расположенного в китайском городе Дунгуань, провинция Гуандун.

На вопрос корреспондента ШОТ ПРОВЕРКИ о запретах электронных средств доставки никотина (СДН) в самом Китае и Вьетнаме отвечает философски: «Появление новых ограничений для нас лишь новые возможности. У нас есть оптовые поставки и во Вьетнам, и даже по Китаю».

Впрочем, никотиновое производство активно налаживается в России.

— Это каталог китайских заводов, что они могут делать, какие болванки. Это к нам приходит, а мы уже… вскрываем, заливаем и закрываем по новой, — показывает каталоги управляющая одного из таких производств.

Производительность этого «завода» «десять тысяч позиций в день». Цена — от 1140 рублей за 10 мл для федеральных сетей.

Участников рынка производства СДН в России становится больше, несмотря на то, что лицензия РАТК на производство стоит совсем недёшево — 9,5 млн рублей.

— Но лицензию вам дают без обследований. К вам никто не приезжает, никакие инспекторы, — объясняет председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. — Декларацию соответствия можно вообще, не выходя из комнаты, получить. Просто через онлайн-платёж. Без всяких анализов, даже не видя продукцию. Контроль — за Роспотребнадзором, но «у него мораторий на проверки».

Из Китая везут сырьё, которое провезти через границу стоит гораздо дешевле готовой продукции. География заводов, собирающих «электронки», «одноразки» и «дуделки» широка и продолжает расширятся, ведь их можно собирать на коленке даже в квартире.

Бизнес — наш, здоровье — ваше

Пока бизнес на здоровье процветает, эксперты бьют тревогу.

— Никотин в таких дозах, которые допускаются к продаже и использованию электронок, запросто может вызывать изменённое состояние сознания. Мы получаем дисфункциональный мозг у подрастающего поколения, — говорит психолог ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Вера Никишина.

— Даже если человек бросил, больше не парит, воспаление всё равно остаётся. По сути, возникает фиброз. У нас был пациент — 16 лет, 90% лёгких было повреждено. Он относительно выздоровел, но 40% лёгких потерял навсегда, — утверждает специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговоского университета.