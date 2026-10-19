Вейпы могут исчезнуть из магазинов Петербурга на пять лет: законопроект уже внесли

В Санкт-Петербурге предложили полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них на пять лет. Ограничения могут вступить в силу 1 марта 2027 года и действовать до 1 марта 2032-го. Соответствующий законопроект внесён в Законодательное собрание города.

Инициатива предусматривает прекращение розничной торговли электронными системами доставки никотина и расходными материалами к ним на всей территории Северной столицы. При этом документ ещё предстоит рассмотреть депутатам, поэтому запрет пока не вступил в силу.

Одновременно в городской парламент внесли предложение расширить перечень мест, где нельзя продавать табачную и никотинсодержащую продукцию. Под ограничения могут попасть территории проведения спортивных соревнований, детские учреждения, пляжи, зоны отдыха у водоёмов и культовые здания.

Ещё одна законодательная инициатива касается торговли вблизи образовательных организаций. Правительству Петербурга хотят предоставить полномочия самостоятельно устанавливать границы территорий, на которых будет запрещена продажа сигарет, никотинсодержащих товаров, кальянов и устройств для их использования.

Ранее Life.ru сообщал, что петербургские власти намеревались согласовать ограничения на продажу вейпов с Ленинградской областью. Председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский объяснял, что необходимость выработать общие правила для двух регионов замедлила подготовку запрета. При этом он подчёркивал, что лично выступает за полное прекращение торговли электронными испарителями.

В июне 2026 года Госдума приняла закон, предоставивший российским регионам право самостоятельно вводить такие ограничения в экспериментальном режиме. Предполагается, что за время действия запретов власти смогут оценить их последствия и определить необходимость дальнейшего регулирования рынка.