«Защита детей от отравы»: Мурманский губернатор приказал изъять из оборота вейпы

В Мурманской области подготовили законопроект о запрете розничной продажи электронных сигарет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По словам главы области, главная цель инициативы — защитить детей и подростков от никотиновой зависимости. Чибис отметил, что вейпы могут казаться несовершеннолетним безобидным увлечением из-за приятных ароматов и яркой упаковки, однако такая продукция способна содержать опасные для здоровья вещества.

«Мы приняли решение запретить продажу электронных сигарет в Мурманской области. В первую очередь это решение нужно для того, чтобы защитить от этой отравы наших детей», — написал губернатор в MAX.

Он добавил, что зависимость от электронных сигарет может формироваться быстро и негативно влиять на здоровье, в том числе на работу сердца, сосудов и лёгких.

Федеральный закон предоставил регионам право вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. Подготовленный документ предстоит рассмотреть Мурманской областной думе. Чибис выразил уверенность, что депутаты поддержат инициативу.

Ранее в Курганской области полицейские изъяли крупную партию немаркированных электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Стоимость изъятого товара оценивается более чем в 70 миллионов рублей.