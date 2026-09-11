В Курганской области изъяли вейпы и жидкости к ним на 70 млн рублей

В Курганской области полицейские изъяли крупную партию немаркированных электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Стоимость изъятого товара оценивается более чем в 70 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Курганской и Свердловской областях изъяли немаркированные вейпы на 70 млн рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк

Организатором криминального бизнеса стал россиянин, проживающий за границей. Используя серые схемы, он наладил поставки электронных сигарет в разные регионы страны. На всю продукцию наклеивали один и тот же QR-код, а затем распространяли оптовыми партиями.

«В магазинах и складских помещениях на территории Курганской и Свердловской областей полицейские изъяли порядка 25 тысяч единиц нелегального товара», — говорится в сообщении.

Полиция задержала одного из подозреваемых, который отвечал за незаконную схему в Курганской области. Сейчас устанавливают всех остальных участников. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июне 2026 года Госдума приняла закон о лицензировании оборота табачных изделий и никотинсодержащих товаров. Документ, в частности, дал регионам право с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года самостоятельно вводить полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Кроме того, с 1 октября 2026 года торговля такой продукцией потребует обязательной лицензии, а с 1 сентября 2027 года заработает система прослеживаемости через «Честный знак».