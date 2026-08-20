В России расширили перечень алкоголя и табака, за ввоз которых грозит уголовка

В России вступило в силу постановление правительства, расширяющее перечень алкогольной и табачной продукции, незаконный ввоз которой в крупном размере может повлечь уголовную ответственность. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

В обновлённый список включили, в частности, пиво, натуральное виноградное вино, вермуты и отдельные виды этилового спирта. Среди табачной продукции — промышленно изготовленный табак и его заменители, никотин и его производные, товары для употребления никотина без горения, электронные сигареты и аналогичные устройства.

Для перечисленных товаров крупным размером считается стоимость свыше 100 тыс. рублей. Исключение предусмотрено для табачного сырья и отходов, относящихся к товарной позиции 2401 ТН ВЭД ЕАЭС.

В ФТС отметили, что расширение перечня должно повысить эффективность борьбы с незаконным оборотом такой продукции.

Ранее Life.ru рассказывал, что из магазинов пропали некоторые виды алкоголя. Причиной стало резкое повышение акцизов. Особенно пострадали слабоалкогольные коктейли, плодовые вина и виноградная продукция.