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Опубликовано 16 сентября, 12:26

Пить и курить стали меньше, но есть одно «но»: Мурашко назвал главную ЗОЖ-проблему молодёжи

Мурашко: Молодёжь в России стала меньше пить и курить, но остаются вейпы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская молодёжь стала меньше употреблять алкоголь и никотиносодержащую продукцию, однако проблема вейпов по-прежнему остаётся актуальной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что молодёжь меньше употребляет алкоголь, никотиносодержащую продукцию. Вейп, правда, пока ещё остаётся актуальной темой. Надо с этим работать, убеждать», — сказал глава Минздрава журналистам в кулуарах Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге.

Вейп чуть не отправил студента из Владивостока на тот свет: лёгкие были сожжены
Вейп чуть не отправил студента из Владивостока на тот свет: лёгкие были сожжены

По словам Мурашко, борьба с электронными сигаретами требует в том числе разъяснительной работы, которая должна мотивировать молодых людей отказаться от этой привычки.

Ранее Life.ru рассказывал о подростке, у которого после двух месяцев регулярного курения вейпа развилось тяжёлое токсическое поражение лёгких. Юношу пришлось перевести в реанимацию и проводить кислородную терапию.

Больше материалов о профилактике заболеваний и полезных привычках — в разделе «ЗОЖ» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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