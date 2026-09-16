Пить и курить стали меньше, но есть одно «но»: Мурашко назвал главную ЗОЖ-проблему молодёжи

Российская молодёжь стала меньше употреблять алкоголь и никотиносодержащую продукцию, однако проблема вейпов по-прежнему остаётся актуальной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что молодёжь меньше употребляет алкоголь, никотиносодержащую продукцию. Вейп, правда, пока ещё остаётся актуальной темой. Надо с этим работать, убеждать», — сказал глава Минздрава журналистам в кулуарах Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге.

По словам Мурашко, борьба с электронными сигаретами требует в том числе разъяснительной работы, которая должна мотивировать молодых людей отказаться от этой привычки.

Ранее Life.ru рассказывал о подростке, у которого после двух месяцев регулярного курения вейпа развилось тяжёлое токсическое поражение лёгких. Юношу пришлось перевести в реанимацию и проводить кислородную терапию.