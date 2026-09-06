Вейп чуть не отправил студента из Владивостока на тот свет: лёгкие были сожжены

Молодой житель Владивостока оказался в больнице с высокой температурой, дыхательной недостаточностью и практически полностью поражёнными лёгкими. Врачи связали тяжёлое состояние с употреблением электронных сигарет. Об этом сообщили в Минздраве региона.

В пульмонологическое отделение городской больницы №1 доставили молодого человека с высокой лихорадкой и выраженной нехваткой воздуха. Обследование показало практически тотальное поражение лёгочной ткани. Медики диагностировали вейп-ассоциированное поражение лёгких.

Распознать заболевание удалось вовремя, поэтому пациенту не потребовалась искусственная вентиляция лёгких. При этом лечение на этом не заканчивается: впереди у молодого человека месяцы терапии системными стероидами. Окончательно станет понятно лишь со временем, насколько организм сможет восстановиться после такого повреждения. Врачи пока не исключают, что вместо полноценного восстановления лёгочной ткани у пациента может сформироваться фиброз.

«Многие считают, что заменив обычные сигареты на вейпы, они обезопасили себя. Опасное заблуждение. Симптомы вейп-ассоциированного поражения лёгких похожи на пневмонию, но антибиотики не помогают. Пациенты скрывают свою привычку, и правильный диагноз ставится поздно. Итог – реанимация и ИВЛ», – предупреждает заведующая отделением пульмонологии ВКБ №1 Елена Самойленко.

Отдельную тревогу у медиков вызывает увеличение числа детей и подростков, которые курят электронные сигареты. Опасность, как отмечают врачи, существует и для «пассивных» курильщиков: содержащиеся в аэрозоле ароматизаторы и масляные растворы способны повреждать эпителий дыхательных путей.

Похожий случай ранее произошёл в Москве: 14-летний школьник получил тяжёлое поражение лёгких после двух месяцев регулярного употребления вейпа. В детскую больницу подросток попал с высокой температурой, сухим кашлем и выраженной слабостью. Сначала родители решили, что сын подхватил вирусную инфекцию, однако назначенное лечение результата не принесло.