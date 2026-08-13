Треш-стримершу Кипишную, которая давала сыну покурить вейп, задержали в Москве

Треш-стримершу Анастасию Кипишную, находившуюся в розыске, задержали на Павелецком вокзале в Москве. Женщину подозревают в заведомо ложном доносе о преступлении, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Информация о находившейся на вокзале разыскиваемой женщине 1991 года рождения поступила в дежурную часть линейного управления полиции. На место направили сотрудников патрульно-постовой службы.

Полицейские установили личность женщины по документам и доставили её в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В правоохранительных органах уточнили, что задержанной оказалась треш-стримерша Анастасия Кипишная.

Женщина разыскивалась службой исполнения наказаний по подозрению в совершении преступления по статье 306 УК РФ — заведомо ложном доносе. Кипишную задержали на 48 часов в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.

В отношении стримерши возбуждено уголовное дело после публикации видеозаписей, на которых она, по версии следствия, давала ребёнку электронную сигарету, поила его алкоголем и привязывала. Во время прямых эфиров женщина оскорбляла зрителей, критиковавших её поведение.

Ранее треш-блогера Владислава Кайля, обвиняемого в жестоком убийстве голубя в центре Санкт-Петербурга, поместили в СИЗО, ужесточив ранее избранную меру. Поводом для ужесточения стало то, что молодой человек перестал выходить на связь со следствием, но при этом продолжал вести блог, рассказывая о своей жизни и местонахождении.