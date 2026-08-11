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Регион
11 августа, 13:16

Приставы отобрали питомцев у треш-блогера Баласяна, издевавшегося над животными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

У подмосковного треш-блогера Олега Баласяна по решению суда забрали животных и запретили ему заводить новых. Зоозащитники добились, чтобы к мужчине приехали приставы.

Из дома вывезли овец, двух коз, собаку и кота. По словам блогера Романа Рачкова, сам Баласян с решением не согласен и намерен его обжаловать.

Рачков рассказал, что ещё несколько лет назад мужчина публиковал обычные ролики с тренировками животных из приютов, однако затем начал размещать в закрытом платном телеграм-канале видео с издевательствами над ними.

«Предполагаю, что это понравилось группе кровожадных людей, понравилось, что звери могут страдать. Баласян просто заигрался, потому что на психопата он не похож», — добавил собеседник 360.ru.

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Напомним, МВД начало проверку блогера Олега Баласяна после обращений зоозащитников. Волонтёры сообщали о публикациях с жестоким обращением с животными и призывами к подобному поведению.

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Борис Эльфанд
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