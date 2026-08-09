МВД проверяет блогера Баласяна после призывов к жестокому обращению с животными

Телеведущая и блогер Ксения Собчак сделала запрос в МВД по поводу блогера Олега Баласяна, публикующего живодёрский контент. МВД проверяет мужчину по обращениям волонтёров, в том числе сообщениям о призывах к жестокому обращению с животными. Полицейские также неоднократно выезжали в деревню Красновские Выселки, где он живёт, следует из ответа ведомства.

Во время выездов сотрудники полиции не выявили нарушений в содержании животных. При этом Баласяна оштрафовали после публикации роликов, на которых он стрелял из холостого оружия на своём участке. О том, были ли применены санкции за видео, на котором мужчина ходит с подобным оружием по Москве и обещает наказать хейтеров, не уточнялось.

Баласян около года публикует видео с животными, на которых за кадром слышен его голос. Зоозащитники утверждают, что ранее мужчина на протяжении двух лет избивал питбуля Графа и размещал записи в закрытом канале. Осенью 2025 года собаку усыпили. Блогер объяснял это агрессивным поведением животного.

В ноябре волонтёры создали группу «В память о Графе. Привлечь к ответственности Баласяна» и начали собирать материалы о возможном жестоком обращении. Активисты утверждают, что блогер получал животных из приютов через других людей, поскольку его самого внесли в чёрные списки.

По данным зоозащитников, также погибли борзая Леди и дворняга Мира, а сиба-ину Самурай сбежала. Волонтёры также утверждают, что в конце июля Баласян обманным путём получил щенка Маркизу. Сейчас активисты пытаются забрать животное. МВД продолжает проверять поступившие обращения.

Ранее в Каспийске решили поставить на профилактический учёт двух малолетних братьев после жестокого обращения с котёнком. Полиция установила личности детей после распространения записи с камеры домофона. Мальчиков вместе с отцом доставили в отдел, где они пообещали больше так не поступать. На их отца составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В отношении самих несовершеннолетних полиция приняла решение о постановке на учёт.