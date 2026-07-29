Затоптавшего голубя треш-блогера из Петербурга отправили в СИЗО

Треш-блогера Владислава Кайля отправили в СИЗО по делу о жестоком убийстве голубя в центре Санкт-Петербурга. Ранее ему запрещали совершать определённые действия, однако суд ужесточил меру пресечения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, молодой человек перестал выходить на связь с правоохранителями. При этом он продолжал публиковать ролики, рассказывал о своей жизни и показывал, где находится.

Изначально Смольнинский районный суд отказался заключать Кайля и второго фигуранта под стражу. Обоим назначили запрет определённых действий до 24 сентября.

Блогеров обвиняют в расправе над птицей возле станции метро «Лиговский проспект». По версии следствия, один из них ударил голубя рюкзаком, после чего Кайль несколько раз наступил на него ногой.

После случившегося молодой человек публично заявлял, что птице «нужно было отрезать голову», а затем продолжил шутить на эту тему в новых видео. Суд решил, что более мягкая мера не обеспечивает надлежащее поведение фигуранта. Кайль останется под стражей как минимум до 24 сентября.

Напомним, что Кайля и его знакомого задержали после появления в соцсетях записи с убийством голубя. Оперативники установили личности участников ролика и доставили их в отдел полиции, где началась проверка по статье о жестоком обращении с животными.