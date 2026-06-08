«За донаты била по голове»: Истощённую хаски изъяли у изверга-блогерши под Петербургом

В городе Сланцы Ленинградской области активисты спасли хаски, над которой систематически издевалась местная треш-стримерша. Нарушительница била пса по голове в прямом эфире, после чего ей начали писать подписчики с требованием отдать собаку, но получали отказ. О случившемся пишет Mash на Мойке.

Стримерша била собаку в прямом эфире. Видео © Telegram / Mash на Мойке

20-летняя блогерша постоянно «зарабатывала» на своей собаке Милке. Она просила донаты на пса, а также на своё «развитие». Жители Сланцев хорошо знают девушку. По их словам, она постоянно дерётся с сожителем, громит квартиру и устраивает попойки. Активистка рассказала, что была шокирована кадрами избиения пса и написала блогерше. Но та собаку не продала.

Когда неравнодушные граждане пошли в полицию, стримерша тут же снесла свою страницу в соцсети и отдала хаски. Сейчас Милка на передержке. По словам ветеринаров, она очень напугана, крайне истощена и совсем не знает, что такое прогулки. Питомцу ищут новых хозяев.

Ранее сообщалось, что погибла собака по кличке Чутоу, которая была героиней популярного китайского блога о путешествиях. Её украли и продали на мясо. Хозяин собаки — блогер из провинции Хэнань, много путешествовал со своей бордер-колли. Благодаря харизматичному псу его тревел-блог стал сенсацией в китайских соцсетях и набрал 1,5 миллиона подписчиков.