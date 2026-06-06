Пушистики на колёсах: Россияне массово пересаживают питомцев на коляски

В России заметно вырос интерес к коляскам для домашних животных — за год спрос увеличился примерно на 30%. Владельцы всё чаще выбирают их вместо привычных переносок. Об этом стало известно SHOT.

Россияне массово пересаживают питомцев на новый транспорт. Видео © Telegram / SHOT

Домашних питомцев в стране всё чаще перевозят не в сумках и контейнерах, а в специальных колясках. Такой формат постепенно становится альтернативой классическим переноскам. Владельцы отмечают, что кошки и небольшие собаки быстро привыкают к новому способу прогулок и нередко сами забираются внутрь.

Некоторые животные настолько осваиваются, что засыпают прямо во время движения, словно в детской коляске. Хозяева считают, что такой вариант удобен и для них самих — руки остаются свободными, а прогулки становятся более длительными и комфортными.

Отдельно подчёркивается, что особенно полезным такой транспорт оказался для пожилых собак, которым тяжело долго ходить самостоятельно, но важно оставаться на свежем воздухе. На фоне растущего спроса отмечается и снижение цен: средняя стоимость колясок для животных за год уменьшилась примерно на 6% и составила около 5,2 тысячи рублей, по данным АТОЛ.

Ранее сообщалось, что постоянные объятия и чрезмерная ласка со стороны хозяев могут негативно сказаться на состоянии кошек, вызывая у них хронический стресс, депрессивные реакции и даже обострение заболеваний. Кошки по своей природе остаются независимыми животными, которым важно сохранять личное пространство и возможность уединения.