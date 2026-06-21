Вейпы могут полностью запретить в Санкт-Петербурге

Петербург может полностью запретить вейпы на своей территории. О намерении принять такой закон в следующем созыве заявил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Спикер пояснил, что город собирался стать одним из первых в стране, кто введёт подобные ограничения, но не успел. Процесс затормозился из-за необходимости синхронизировать законодательство с Ленинградской областью — сейчас только формируется совместная комиссия для выработки единых правил для двух регионов.

«Наша позиция — мы против вейпов, мы — за запрет», — заявил Бельский в эфире радио «Комсомольская правда». Он добавил, что лично голосует за полный запрет электронных испарителей, сославшись на опыт многих стран мира, где они уже вне закона.

Задача депутатов, по его словам, — оградить большинство граждан, и прежде всего детей, от зависимости. Контролировать исполнение запрета предстоит правоохранительным органам. Окончательное решение примут уже в новом созыве.

В июне Госдума приняла закон о лицензировании оборота табачных изделий и никотинсодержащих товаров. Инициатива, разработанная Минфином под кураторством вице-премьера Дмитрия Григоренко, вводит строгие правила для оптовой и розничной торговли. Продажа такой продукции потребует специального разрешения от Росалкогольтабакконтроля, а предприниматели должны иметь торговую точку площадью не менее 5 квадратных метров, быть зарегистрированными в системе маркировки и не иметь налоговых задолженностей.