Совфед одобрил лицензирование торговли табачной продукцией и вейпами

В Совфеде дали зелёный свет законопроекту, который предусматривает введение обязательного лицензирования для всех участников розничной и оптовой торговли табачными изделиями и продукцией, содержащей никотин. По заявлению представителей аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, данная мера призвана повысить прозрачность рынка, минимизировать объёмы нелегальной продукции и обеспечить защиту несовершеннолетних от употребления табака и электронных сигарет.

Теперь для того, чтобы заниматься табачными изделиями и продукцией с никотином (включая сырье для них), нужно будет получить специальное разрешение – лицензию. Это касается как покупки, так и хранения и продажи такой продукции оптом. Также лицензия потребуется для розничной продажи в магазинах и для продажи с доставкой (развозная торговля). Росалкогольтабакконтроль будет выдавать лицензии на оптовую торговлю, а местные власти в регионах – на розничную и развозную. Деньги от этих лицензий будут идти в казну страны и в бюджеты регионов.

Максимальный срок действия выдаваемых лицензий составит пять лет. Претенденты на получение лицензии должны будут соответствовать определенным критериям, включая уплату установленной госпошлины и отсутствие налоговой задолженности, превышающей 3 тысячи рублей.

Особые требования предъявляются к получению лицензии на розничную торговлю: с 1 марта 2028 года заявитель должен располагать торговым объектом площадью не менее 5 квадратных метров, находящимся в его законном пользовании (собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление, аренда или безвозмездное пользование, в том числе для объектов «Почты России»). Региональные законодательные акты могут предусматривать увеличение этого минимального порога площади, но не более чем в два раза.

Территории, прилегающие к образовательным учреждениям, на которых будет запрещена розничная продажа табачных и никотиносодержащих изделий, кальянов и устройств для их потребления, будут определяться местными органами власти (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — соответствующими городскими властями) в соответствии с правилами, установленными правительством РФ. При этом при установлении этих границ учитываются результаты общественных обсуждений.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. В частности, с 1 марта 2027 года будет запрещена оптовая и розничная торговля без соответствующей лицензии, а также хранение табачной и никотиносодержащей продукции и сырья от организаций и индивидуальных предпринимателей, не обладающих такой лицензией.

С 1 сентября 2027 года начнет применяться требование об использовании информационной системы мониторинга для обмена документами с лицензирующим органом. А с 1 сентября 2029 года вступит в силу норма о предоставлении по межведомственному запросу информации о регистрации транспортных средств, используемых для развозной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией.

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