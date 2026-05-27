Девятиклассника нашли мёртвым перед последним звонком в Красноярске

Обложка © Life.ru

В Красноярске девятиклассник умер в день последнего звонка. Тело подростка нашли на парковке жилого комплекса «Отражение» на улице Александра Матросова. В тот же день у школьника должен был пройти праздничный последний звонок, сообщает SHOT.

У мальчика было заболевание сердца, и врачи планировали операцию. Сроки вмешательства ещё обсуждались — её могли провести летом или осенью. Сейчас специалисты устанавливают точные обстоятельства смерти подростка. Проверку контролирует краевая прокуратура.

Лазарев снова попал в самое сердце — он приехал к выпускникам на последний звонок из-за рилса

Ранее Life.ru рассказывал, что вчера в Москве свой последний школьный звонок услышали 223 тысячи выпускников. Общегородской выпускной будет проведён в Москве на ВДНХ в конце июня, когда будут сданы все экзамены.

Владимир Озеров
