В Москве последние звонки прозвенели для 223 тысяч выпускников

Последние звонки прозвучали для 223 тысяч московских выпускников. Цифру озвучили в пресс-службе городского департамента образования и науки.

В ведомстве назвали это завершением важной жизненной главы, которая навсегда останется тёплым воспоминанием. С напутственным словом к школьникам обратилась заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уверена, вы на всю жизнь запомните дни, проведённые в школьных стенах, и не только уроки, экзамены. Именно здесь вы взрослели, делали новые открытия, находили друзей. Но впереди ждут ещё более увлекательные события, возможности и, конечно, студенчество — самая энергичная пора в жизни», — сказала она.

Ракова пожелала выпускникам успешно справиться с предстоящими испытаниями, выбрать действительно интересное направление и построить ту карьеру, которую они заслуживают. В департаменте присоединились к поздравлениям и пожелали удачи на экзаменах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общегородской праздник столичных выпускников пройдёт 26 июня на ВДНХ. Для бывших школьников готовят множество интерактивных площадок: музыкальные и танцевальные зоны, спортивные активности, выступления диджеев. Кроме того, запланированы концерты популярных российских исполнителей, которых выпускники по традиции выбирали сами.