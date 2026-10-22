Ференцу Листу исполнилось бы 215: как пианист XIX века стал суперзвездой раньше рок-н-ролла Оглавление Как публика сходила с ума по Ференцу Листу Гастрольная машина XIX века Культ личности: слава как бренд Невероятная техника: утешения Листа Главные произведения Ференца Листа Женщины и связи Концерты и наследие Частые вопросы о Ференце Листе Ференц Лист родился 22 октября 1811 года. Как публика сходила с ума от виртуоза, гастрольная машина XIX века, техника, концерты и культ личности. Ференцу Листу 215 лет: биография композитора и пианиста. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ференц Лист — венгерский композитор и пианист, которого называют первой поп-звездой в истории: задолго до рок-н-ролла поклонницы падали на его концертах в обморок и дрались за его перчатки. 22 октября 2026 года исполняется 215 лет со дня его рождения. Лист появился на свет в 1811 году в деревне Доборьян, ныне это Райдинг в Австрии. Life.ru рассказывает, как виртуоз превратил концерт в шоу, превратил гастроли в общеевропейское событие и стал брендом задолго до шоу-бизнеса.

Как публика сходила с ума по Ференцу Листу

Детство Ференца Листа и первые концерты вундеркинда. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отец будущего композитора служил при дворе князя Эстерхази, сам неплохо играл и рано усадил сына за инструмент. Свой первый концерт Ференц дал в девять лет в соседнем Шопроне, и аристократы оплатили ему учёбу. В Вене мальчика учили Карл Черни и Антонио Сальери, а по легенде, Бетховен даже поцеловал его в макушку. Кстати, в год рождения Листа под Петербургом открылся Царскосельский лицей, и Life.ru вспоминал, какие странные правила царили в лицее Пушкина.

В 1823 году семья переехала в Париж. В консерваторию юного иностранца не взяли, зато уже в 1824 году двенадцатилетний вундеркинд покорил парижскую публику, а его концерты стали кормить всю семью. Настоящий взрыв случился позже. В 1832 году Лист услышал скрипача Никколо Паганини и решил добиться такой же виртуозности на фортепиано. Через несколько лет он вернулся на сцену уже как пианист без соперников, и залы начали буквально сходить с ума.

Гастрольная машина XIX века

Гастроли Ференца Листа по Европе и России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С конца 1830-х Ференц Лист почти десять лет жил на колёсах и объездил Европу от Ирландии и Португалии до Турции. Он первым начал давать сольные концерты без помощи певцов и оркестра и развернул рояль боком к залу, чтобы публика видела его профиль и руки. Организацией поездок занимался личный секретарь, а сам маэстро вёл огромную переписку с друзьями и издателями. По масштабу и вниманию публики его гастроли напоминали турне современных суперзвёзд.

Трижды, в 1842, 1843 и 1847 годах, Лист приезжал в Россию. Перед первыми гастролями газеты устроили настоящую рекламную кампанию, а начинал он всякий раз с выступления при дворе. В Петербурге в зале Дворянского собрания для него соорудили помост в центре и поставили два рояля: пианист играл на них по очереди, чтобы обе половины зала видели его лицо. Публика обожала и его импровизации, темы для которых нередко выбирали сами слушатели прямо во время концерта.

Культ личности: слава как бренд

Листомания: культ личности Ференца Листа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1844 году поэт Генрих Гейне придумал слово «листомания», и оно отлично описывало происходящее. Лист снимал перчатки и бросал на пол, а светские дамы дрались за эту добычу, охотились за его платками и даже за стаканом, из которого он пил. Ходит байка, что на просьбы прислать локон музыкант отправлял шерсть своей собаки. Портреты красавца-пианиста продавали в магазинах, а газеты писали, что за вечер он мог разбить пару роялей.

Пресса следила за каждым шагом Ференца Листа, карикатуристы рисовали его в окружении восторженных дам, а вокруг имени рождались легенды. По одной из них, в Петербурге Николай I громко беседовал во время концерта, и Лист демонстративно замолчал: когда говорит царь, остальным положено молчать. Правдива ли история, неизвестно, но характер маэстро она передаёт точно. Публика XIX века вообще обожала зрелища, и Life.ru рассказывал, как цирк на Цветном бульваре воевал с соседями за зрителя.

Невероятная техника: утешения Листа

Утешения Листа: «Кампанелла», «Метель» и «Утешения». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Природа наградила Листа длинными сильными пальцами, а упорство сделало их невероятно точными. «Этюды по Паганини» 1838 года, переработанные в 1851-м, перенесли скрипичные фокусы на клавиши, и самый известный из них, «Кампанелла», звенит как колокольчик. «Трансцендентные этюды» уже названием обещают выход за пределы возможного. Двенадцатый, «Метель», считается испытанием для любого пианиста, а нежные «Утешения» доказывают, что Лист умел и шептать.

Главные произведения Ференца Листа

Главные произведения Листа: рапсодии и «Грёзы любви». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый известный цикл композитора — «Венгерские рапсодии» на венгерские и цыганские мотивы, первые пятнадцать из них вышли в свет в веймарские годы. Вторую рапсодию узнает даже тот, кто далёк от классики: она звучит в мультфильме про кота Тома и мышонка Джерри. «Грёзы любви» покоряют романтиков, а «Пляска смерти» для фортепиано с оркестром поражает мрачной мощью. Послушать всё это легко в концертах филармоний и в музыкальных сервисах.

Женщины и связи

Женщины Ференца Листа: Мари д’Агу и Каролина Витгенштейн. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1833 году Лист сблизился с замужней графиней Мари д’Агу. Она ушла от мужа, родила музыканту троих детей, и их роман продлился до 1844 года. Дочь Козима позже стала женой Рихарда Вагнера. В 1847 году в Киеве Лист познакомился с княгиней Каролиной Витгенштейн, а с 1848 года они жили в Веймаре. Венчание назначили на 22 октября 1861 года, день 50-летия композитора, но оно сорвалось. К прошлому юбилею Life.ru рассказывал историю русской любви Ференца Листа.

Концерты и наследие

Ференц Лист в Веймаре: концерты и наследие. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1847 году Лист завершил постоянные гастроли, а в 1848-м поселился в Веймаре и сосредоточился на дирижировании и сочинении музыки. Будучи придворным капельмейстером, там он придумал жанр симфонической поэмы, дирижировал операми и бесплатно учил молодых пианистов. В 1865 году Ференц Лист принял в Риме низший духовный сан, позже возглавил музыкальную академию в Будапеште. Умер он 31 июля 1886 года в Байройте. Сегодня его этюды и рапсодии входят в программы крупнейших конкурсов и концертов пианистов по всему миру.

Частые вопросы о Ференце Листе

Частые вопросы о Ференце Листе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ференц Лист остаётся одним из самых исполняемых композиторов XIX века, а интерес к нему не угасает ни у пианистов, ни у слушателей далёких, от классики. Мы собрали ответы на вопросы, которые чаще всего задают о композиторе, о его прозвищах, главных сочинениях и экранизациях его жизни.

Где родился Ференц Лист? В деревне Доборьян в Венгерском королевстве, сегодня это австрийская коммуна Райдинг.

В деревне Доборьян в Венгерском королевстве, сегодня это австрийская коммуна Райдинг. Что такое листомания? Так в 1844 году поэт Генрих Гейне назвал массовое помешательство публики на Листе, больше чем через век похожее явление назовут битломанией.

Так в 1844 году поэт Генрих Гейне назвал массовое помешательство публики на Листе, больше чем через век похожее явление назовут битломанией. Ференц или Франц? С детства Лист говорил по-немецки, поэтому в Европе его звали Францем, а в Венгрии Ференцем.

С детства Лист говорил по-немецки, поэтому в Европе его звали Францем, а в Венгрии Ференцем. Что послушать у Листа первым? Вторую венгерскую рапсодию, третью пьесу из цикла «Грёзы любви» и этюд «Кампанелла».

Вторую венгерскую рапсодию, третью пьесу из цикла «Грёзы любви» и этюд «Кампанелла». Есть ли фильм о Ференце Листе? Да, в 1970 году вышел советско-венгерский фильм «Ференц Лист» режиссёра Мартона Келети, где Листа сыграл Имре Шинкович, а в ролях были Клара Лучко и Ирина Губанова. А любителям советского кино стоит проверить, узнают ли они восемь актрис СССР по дебютным ролям.

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Авторы Сергей Трофимов