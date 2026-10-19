Рубль в рамке и война с соседями: 6 фактов о цирке на Цветном бульваре, которому исполнилось 146 лет Оглавление Купец, балаганы и рубль в рамке Цирковая война на Цветном бульваре Ёлки, утренники и дрессированные звери Карандаш: смех на грани дозволенного Строгий директор и школа клоунов Мечта Никулина и новое здание Купец-золотопромышленник, цирковая война с соседями и первые детские ёлки: так 146 лет назад начинался легендарный цирк на Цветном бульваре. Life.ru вспоминает, почему клоунов Карандаша и Никулина обожала публика, а начальство побаивалось! Цирку Никулина на Цветном бульваре 146 лет: история и легенды. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Зотов, Петр Носов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

20 октября 1880 года на Цветном бульваре в Москве принял первых зрителей цирк Альберта Саламонского. Сегодня его знают как Цирк Никулина, и за 146 лет он пережил революцию, войну, снос старого здания и смену власти. На этом манеже выступали Дуровы, Кио, Карандаш, Олег Попов, Леонид Енгибаров, а Юрий Никулин прошёл путь от студийца до директора. Life.ru вспоминает, как цирковой наездник построил главный цирк страны и почему его клоунов одновременно обожали и побаивались.

Купец, балаганы и рубль в рамке

Цирк Саламонского на Цветном бульваре в 1880 году. Фото © culture

Своих денег на каменный цирк у Альберта Саламонского не было, и стройку оплатил купец-золотопромышленник Данилов. Место выбрали с умыслом: на старом рынке и так ставили шатры бродячие артисты. В зале сделали всего пять рядов кресел, зато хватало деревянных лавок и стоячей галёрки для публики с копейкой в кармане. По легенде, первый рубль из кассы хозяин вставил в рамку. Сколько стоили развлечения век спустя, напомнит тест про советские цены для бывалых покупателей.

Цирковая война на Цветном бульваре

Саламонскому сразу пришлось драться за зрителя. Буквально по соседству, в здании панорамы «Штурм Плевны», свой цирк открыли знаменитые братья Никитины из Пензы. Сегодня там кинотеатр «Мир». Два года публика бегала то к одним, то к другим, а программы менялись с бешеной скоростью. В итоге Никитины сдались и переехали на Воздвиженку, а позже построили цирк на Триумфальной площади, где теперь театр Сатиры. Привычка Цветного постоянно удивлять осталась навсегда.

Ёлки, утренники и дрессированные звери

Первые детские представления в цирке на Цветном. Фото © РИА Новости / Анатолий Гаранин

Именно здесь цирк впервые стал детским праздником. Саламонский получил разрешение властей на утренние представления для ребят и добавил рождественские ёлки с подарками. Буфет пускал всех желающих, и после рюмочки и восторгов соседей многие шли за билетом. С 1887 года тут выступал дрессировщик Владимир Дуров, будущий создатель «Уголка дедушки Дурова». Манеж той эпохи дарил публике и силачей, а Life.ru проверял, какие легенды о борце Иване Поддубном оказались правдой.

Карандаш: смех на грани дозволенного

Клоун Карандаш на манеже цирка на Цветном бульваре. Фото © РИА Новости / Анатолий Гаранин

В 1919 году цирк национализировали, и он стал первым государственным цирком страны. В 1936 году сюда перевели Михаила Румянцева, клоуна Карандаша. До него коверный просто заполнял паузы между номерами, а Карандаш сделал клоуна главным героем программы. Вместе с ним на манеж выходил скотч-терьер Клякса. В годы войны цирк не закрывался, а Карандаш высмеивал фашистов в острых сатирических сценках, и многие из них остались в его репертуаре.

Позже его шутки становились всё смелее. По популярной цирковой байке, однажды он вышел на манеж с авоськой, полной деликатесов, и долго молчал. А когда зал замер, объяснил: молчит, потому что у него всё есть, а вот почему молчат зрители? Публика обожала такие номера, а начальство их побаивалось. Румянцев всегда чувствовал границу и не переходил её. Он же заметил двух молодых студийцев и вывел их на манеж: Юрия Никулина и Михаила Шуйдина.

Строгий директор и школа клоунов

Студия клоунады и директор цирка Николай Байкалов. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

В 1945 году директором стал Николай Байкалов, и его в цирке побаивались все. Байкалов почти каждый вечер незаметно садился в зале и смотрел представление. Артист не знал, следят за ним или нет, а за малейшую небрежность в костюме получал разнос в тот же день. Зато именно Байкалов открыл в 1946 году студию клоунады. Из неё вышли Никулин и Шуйдин, чей дуэт стал визитной карточкой Цветного. Здесь же сияли «солнечный клоун» Олег Попов и грустный мим Леонид Енгибаров.

Мечта Никулина и новое здание

В начале 1980-х Юрий Никулин возглавил цирк и добился главного: строительства нового здания. 13 августа 1985 года в старом цирке прошло последнее представление, после чего его снесли. В 1987 году в фундамент заложили капсулу с посланием, а 29 сентября 1989 года цирк открылся программой «Здравствуй, Старый цирк!». Зрительный зал при этом воссоздали почти таким же, каким его помнили поколения москвичей. В декабре 1996 года, после 75-летия Никулина, цирку присвоили его имя.

Юрий Никулин и новое здание цирка на Цветном бульваре. Фото © ТАСС / Борис Клинченко

Юрия Никулина не стало в августе 1997 года, и руководство цирком перешло к его сыну Максиму Никулину. У входа в цирк поставили памятник великому клоуну рядом с кабриолетом, и возле него всегда фотографируются семьи с детьми. Цирк на Цветном по-прежнему собирает полные залы, особенно в каникулы. А если на осенних каникулах хочется уехать из Москвы, Life.ru собрал шесть направлений по России, где ребёнок не заскучает даже в дождь.

За 146 лет цирк на Цветном бульваре сменил хозяев, здания и названия, но так и остался местом, куда ходят целыми семьями. Саламонский считал, что цирк без смеха не цирк, и эта мысль пережила и купцов, и советских директоров. Карандаш рисковал ради острой шутки, Байкалов держал артистов в ежовых рукавицах, а Никулин превратил старый манеж в собственный дом. Клоунов этого цирка помнят до сих пор, как и кинороли самого Никулина. Проверьте себя: узнаете ли вы советские фильмы только по одежде героев, без лиц.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Сергей Трофимов