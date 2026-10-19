Из королев в Золушек: топ звёзд, которые изменились до неузнаваемости по разным причинам Оглавление Меган Фокс: что дисморфофобия сделала с секс-символом Бритни Спирс: от «поп-принцессы» до сломленной женщины Селена Гомес: когда здоровье важнее стандартов Линдси Лохан: от «девочки Disney» к новой главе Аманда Байнс: долгий путь к себе Внешность ряда звёзд шоу-бизнеса претерпела существенные изменения, кого-то даже перестают узнавать фанаты. Но причины у селебрити на это были разные, от болезней до злоупотребления косметологией. Подробнее — в материале Life.ru Что случилось с Меган Фокс, как сейчас Линдси Лохан, чем болеет Селена Гомес: звёзды, которых почти не узнать. Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / letterboxd, © ТАСС / AP / Yorgos Karahalis, EPA / NEIL HALL, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Меган Фокс: что дисморфофобия сделала с секс-символом

Недавно Меган Фокс, отметившая в мае сорокалетие, появилась в передаче Four Favorites, где представители киноиндустрии выбирают свои любимые фильмы. Зрители сразу начали обсуждать перемены в её внешности. Кто‑то предположил, что актриса переборщила с пластическими вмешательствами, кто‑то — что она набрала вес. Ещё раньше, в рекламе «Виагры», где Фокс предстала в красном комбинезоне, поклонники впервые заговорили о том, что артистка изменила пропорции фигуры — в частности, увеличила ягодицы, её даже прозвали «клон Ким Кардашьян».

У этой истории есть и другая сторона. Выпуск шоу был снят примерно через семь месяцев после того, как Меган родила своего четвёртого ребёнка — дочь Сагу Блейд от своего уже бывшего бойфренда, рэпера Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly). Для многих женщин этот период — время, когда тело ещё восстанавливается, роль также играет свет и ракурс. Но при этом Фокс давно уличили в излишнем увлечении косметологией. По словам самой актрисы, она, несмотря на статус секс-символа, страдает дисморфофобией — расстройством, когда человеку патологически не нравится собственная внешность.

Что произошло с лицом Меган Фокс: филлеры или лишний вес. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / letterboxd

В 2023 году Меган заявила в интервью: «Я никогда не вижу себя такой, какой видят меня другие люди. В моей жизни никогда не было момента, когда бы мне нравилось собственное тело».

Бритни Спирс: от «поп-принцессы» до сломленной женщины

Бритни Спирс — одна из тех звёзд, чьи внешние изменения невозможно рассматривать отдельно от её судьбы. В конце 90‑х и начале 2000‑х она была воплощением «девочки с соседней улицы»: хвостики, школьная форма, яркие костюмы и идеальный макияж. Этот образ стал символом целой эпохи.

Бритни Спирс подозревают в возвращении к вредным привычкам. Фото © ТАСС / Mary Evans/AF Archive, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

В 2007 году всё резко изменилось. Бритни совершила несколько странных выходок, например, побрилась налысо, её жизнь оказалась под прицелом папарацци, а эмоциональное состояние — на грани. За этим последовали годы опеки: на 13 лет отец получил полный контроль над её финансами и личной жизнью. Это время серьёзно подорвало доверие певицы к близким и отразилось на её ментальном здоровье.

Освобождение в 2021 году благодаря общественному движению #FreeBritney стало поворотным моментом. Бритни выпустила мемуары в 2023‑м, пережила новые личные потрясения и скандалы, включая проблемы с законом и эмоциональные срывы. Конечно, это не могло не отразиться на внешности. Сейчас она выкладывает кадры с эпатажными танцами или на фоне беспорядка в доме, её макияж выглядит неопрятным и недавно она даже попала в рехаб после ареста за пьяную езду. Фанаты вновь бьют тревогу и говорят, что артистке нужна помощь.

Селена Гомес: когда здоровье важнее стандартов

Певица и актриса Селена Гомес столкнулась с переменами, которые были продиктованы не желанием, а необходимостью. У девушки была диагностирована волчанка, из‑за которой ей приходится принимать препараты, влияющие на вес и общее состояние. Именно эти лекарства стали причиной изменений в её фигуре.

Проблемы начались ещё в 2016 году. Тогда случились обострение болезни, операция по пересадке почки, лечение в психиатрической клинике из‑за панических атак и депрессии. В этот период Селена была сосредоточена на выживании, а не на том, как она выглядит.

Селена Гомес раскрыла диагноз, изменивший её внешность. Фото © ТАСС / Zuma / Paul Fenton, EPA / NEIL HALL

«Я впервые в жизни столкнулась с проблемой лишнего веса. У меня волчанка, заболевание почек, высокое давление, поэтому я была сосредоточена на здоровье и не сразу заметила, что стала выглядеть иначе. Нет, на вес повлияла не только волчанка — всё сработало в комплексе. В частности, лекарства, которые я должна принимать всю оставшуюся жизнь. Если честно, я заметила, что поправилась, только когда начались нападки в соцсетях по этому поводу. На какое‑то время это меня выбило из колеи», — рассказала артистка.

Со временем она научилась не реагировать на хейт, хотя папарацци продолжали охотиться за снимками «не в лучшей форме». В прошлом году Селена вышла замуж, постепенно возвращается к публичной жизни, открыто говорит о своём опыте и напоминает, что здоровье важнее любых стандартов красоты.

Линдси Лохан: от «девочки Disney» к новой главе

Актриса Линдси Лохан начинала как «милая девчонка из фильмов Disney», но в период с 2007 по 2015 год её образ резко изменился. Зависимости, проблемы с алкоголем и наркотиками, постоянные суды — всё это отражалось не только на репутации, но и на внешности. У неё появились хроническая отёчность, ухудшение качества кожи и сосудистые изменения.

Пытаясь скрыть последствия бурной жизни, актриса увлеклась косметологическими процедурами. Лохан активно использовала филлеры, из‑за чего черты лица стали неестественно объёмными (так называемое «лицо‑подушка»). Позже Линдси переехала в Дубай, где выбрала более закрытый и размеренный образ жизни. Старые филлеры постепенно рассасывались, а организм восстанавливался.

Что сейчас с Линдси Лохан. Фото © ТАСС / AP / Yorgos Karahalis, Zuma / Christopher Khoury

Сейчас, в свои 40 лет, Лохан выглядит более свежей и естественной, чем в самый тяжёлый период. Она смогла отказаться от прежних привычек, пересмотрела уход за кожей и образ жизни, а после рождения сына исключила из рациона многие потенциальные аллергены. Её история — пример того, как перемены могут быть не только внешними, но и внутренними.

Аманда Байнс: долгий путь к себе

Аманда Байнс, известная по комедиям «Она — мужчина» и «Всё лучшее в тебе», в 2010‑х годах столкнулась с чередой кризисов. Это проблемы с законом, зависимости, депрессия и ментальные трудности. Ей поставили диагноз «биполярное расстройство», и долгое время она была под надзором семьи. Только в 2022 году суд официально освободил её от опеки матери.

Куда пропала Аманда Байнс: борьба продолжается. Фото © ТАСС / Mary Evans / AF Archive, © Getty Images / DUTCH / Bauer-Griffin

Несколько лет актриса не снималась, объясняя паузу личными причинами. В первую очередь, необходимостью разобраться с психическим здоровьем и зависимостями. В 2023 году она вновь попадала в скандальные заголовки. Например, её заметили бродящей по улицам Лос‑Анджелеса в обнажённом виде.

По данным Daily Mail, в последнее время Аманда сбросила почти 14 килограммов. Но важнее не цифры на весах, а то, что она продолжает работать над собой.