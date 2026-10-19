Пушкин учился здесь шесть лет: 6 странных правил Царскосельского лицея, которые удивили бы современных школьников

19 октября 2026 года исполняется 215 лет со дня открытия Царскосельского лицея. В 1811 году в нём начал учиться двенадцатилетний Александр Пушкин, а в 1817-м состоялся его выпуск. Учебное заведение готовило воспитанников к государственной службе, и образование здесь было гораздо шире привычного школьного курса. Однако жизнь мальчиков с раннего утра до вечера подчинялась строгому распорядку, а некоторые ограничения удивляли даже самих воспитанников. Life.ru рассказывает о шести лицейских правилах, с которыми современным школьникам было бы непросто смириться.

Правило №1. Домой нельзя

Почему лицеистам запрещали ездить домой: как Пушкин и его товарищи жили вдали от родителей? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поступление в лицей означало расставание с привычной домашней жизнью. Это было закрытое учебное заведение, поскольку мальчики здесь учились, ели, спали и проводили свободное время. Самостоятельно отправиться к родным они не могли. Причём, по воспоминаниям Ивана Пущина, запрет на выезды объявили уже после открытия лицея, поэтому для воспитанников это стало неприятным сюрпризом. Родственникам разрешалось навещать их по праздникам, но самим мальчикам предстояло остаться. Пущин даже вспоминал разговоры о несправедливости ограничения, о котором ученики не знали при поступлении. Послабление появилось только ближе к выпуску, когда в декабре 1816 года лицеистам разрешили отправиться в Петербург на рождественские каникулы.

Вдали от родителей мальчики привыкали обращаться друг к другу за помощью и делиться тем, что раньше рассказывали дома. Здесь Пушкин подружился с Пущиным, Дельвигом и Кюхельбекером. О том, как сложились судьбы его лицейских друзей после выпуска, Life.ru уже рассказывал.

Правило №2. Сколько длились летние каникулы Пушкина?

Летние каникулы всего месяц: почему ученики Царскосельского лицея занимались с августа до июля? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В современной образовательной системе лето — полноценный период для отдыха. Однако ученику пушкинского времени пришлось бы несладко, ведь учебный год тогда продолжался одиннадцать месяцев — с 1 августа по 1 июля. На отдых от учёбы оставался всего один месяц, и тот воспитанники проводили в лицее.

Правило №3. Во сколько начинались занятия?

Подъём в шесть утра и занятия до чая: каким был распорядок дня Пушкина в Царскосельском лицее? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тем, кто с трудом просыпается к первому уроку, лицейское утро точно не понравилось бы. Согласно распорядку, который описал Пущин, воспитанники вставали по звонку в шесть часов. Затем одевались и шли на общую молитву. С семи до девяти занимались в классе, и только после этого пили чай. Дальше были прогулки, новые занятия, обед, чистописание или рисование. После вечернего чая и прогулки снова наступало время повторять уроки. В десять вечера полагалось молиться и ложиться спать.

Правило №4. Прогулки строго по расписанию

Прогулки в любую погоду: почему воспитанники Царскосельского лицея выходили на улицу по расписанию? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У современных родителей часто уходит немало сил на то, чтобы отправить ребёнка на улицу. В лицее прогулки просто включили в распорядок. Как рассказывается в материале о музее-лицее, воспитанники гуляли в Царскосельском саду в любую погоду. На первый взгляд, жаловаться тут не на что. Многие школьники с удовольствием променяли бы учёбу на прогулку по парку. Но одно дело — самому захотеть подышать воздухом, и совсем другое — выходить потому, что пришло время по расписанию.

Правило №5. По средам и субботам нужно танцевать или фехтовать

Танцы и фехтование дважды в неделю: какие занятия входили в расписание Пушкина и его одноклассников? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня после школы можно выбрать спортивную секцию, записаться на танцы или вообще отказаться от дополнительных занятий. В лицейском расписании, по воспоминаниям Пущина, по средам и субботам стояли танцы или фехтование. Так что одним умением писать сочинения и решать задачи дело не ограничивалось. Приходилось ещё осваивать движения и работать с оружием. Само по себе фехтование многим нынешним школьникам наверняка понравилось бы. А вот возможность отказаться от танцев пригодилась бы тем, кто не любит двигаться перед другими и терпеть не может, когда его поправляют.

Правило №6. Праздничная форма

Мундир, белый галстук и треуголка: какую форму носили Пушкин и другие ученики Царскосельского лицея? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если вам когда-нибудь казалось, что школьный пиджак неудобный, посмотрите на праздничную форму лицеиста. В неё входили мундир, белые панталоны, белый жилет, белый галстук, ботфорты и треугольная шляпа. Этот комплект надевали в церковь и на гулянье. Пущин писал, что в праздничном наряде оставались до обеда. Сам он считал первоначальную форму стеснительной. Со временем одежда стала проще. Ботфорты убрали, белые панталоны и жилеты заменили синими брюками и жилетами, вместо шляпы стали носить фуражку.

Пушкин был лишь одним из тридцати мальчиков, которые первыми столкнулись со строгими правилами лицея. Рядом с ним учились будущие поэты, дипломаты и декабристы. О том, кем стали первые лицеисты и почему из одного набора вышло столько известных людей, Life.ru рассказал в отдельном материале.