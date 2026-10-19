«Отрицательные» люди: как влияет резус-фактор на здоровье и правда ли, что они так сильно отличаются

Резус-фактор — это белок D на поверхности эритроцитов. Если он есть, кровь считается резус-положительной, если нет, отрицательной. Большинство людей на планете относятся к «плюсам», а «минусов» заметно меньше, и именно вокруг них за 86 лет с момента открытия накопилось больше всего слухов. Им приписывают особую уязвимость, редкий характер и даже неземное происхождение. Life.ru разобрался, что о резус-отрицательных людях говорят врачи и исследователи, а что придумали любители сенсаций.

Голубая кровь и пришельцы: откуда взялись мифы

Мифы о резус-отрицательной крови и инопланетянах. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самая громкая легенда: у обезьян резус всегда положительный, значит, «минусы» появились на Земле не сами по себе. На этой идее выросли теории о потомках инопланетян и древних царских родах. Наука объясняет всё проще: у таких людей нет рабочего варианта гена, который отвечает за белок D. Связь резуса с характером тоже никто не доказал. Но людям нравится верить в знаки, как и соблюдать бытовые приметы о деньгах и доме, от которых не отказываются даже скептики.

Как открыли резус и почему он не меняется

Резус-фактор открыли в 1940 году австриец Карл Ландштейнер и американец Александр Винер. Опыты шли на крови макак-резусов, отсюда и название. Резус передаётся по наследству и остаётся неизменным от рождения до старости. Если оба родителя «отрицательные», все их дети тоже будут «минусами». А вот у двух «положительных» родителей может родиться резус-отрицательный ребёнок, если каждый из них несёт скрытый вариант гена и передаёт его малышу.

Переливание крови: где ошибка опаснее всего

Резус-фактор при переливании крови. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная практическая разница между «плюсами» и «минусами» видна в больнице. Если резус-отрицательному пациенту перелить положительную кровь, его иммунитет начнёт вырабатывать антитела к чужому белку. Повторное переливание в таком случае грозит разрушением донорских эритроцитов и тяжёлыми осложнениями. Поэтому перед процедурой врачи заново определяют группу и резус и не полагаются на слова пациента, даже если тот уверен в своём анализе.

Беременность: когда резус действительно важен

Резус-конфликт при беременности и его профилактика. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Второй случай, где резус-фактор играет серьёзную роль, касается будущих мам. Резус-конфликт возможен, если у женщины кровь отрицательная, а малыш унаследовал от отца положительную. Если резус-положительные эритроциты плода попадают в кровь матери, её иммунная система может выработать антитела к антигену D. В первую беременность опасность обычно невелика, ведь кровь матери и ребёнка почти не смешивается. Зато во время родов клетки малыша попадают в кровоток мамы, и иммунитет их запоминает.

Если у женщины уже образовались антитела к антигену D, беременность резус-положительным ребёнком требует особого наблюдения. Так развивается гемолитическая болезнь плода и новорождённого, которую в старину не умели ни объяснить, ни лечить. Для профилактики резус-отрицательным женщинам без антител к антигену D вводят антирезусный иммуноглобулин во время беременности — обычно на сроке 28–30 недель, после рождения резус-положительного ребёнка — в первые 72 часа, а также по показаниям после событий, при которых кровь плода могла попасть в кровоток матери. Если же резус отрицательный у обоих родителей или положительный у мамы, конфликта не будет вовсе.

Токсоплазма и чешские исследования

Резус-фактор и токсоплазмоз: исследования Ярослава Флегра. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самые любопытные работы о «минусах» провёл чешский биолог Ярослав Флегр из Карлова университета. Он изучал токсоплазмоз, инфекцию, которой заражаются через кошек, сырое мясо или немытые овощи. У заражённых людей скорость реакции падала, но у «плюсов» заметно меньше, чем у «минусов». Шофёры с токсоплазмой и отрицательным резусом чаще попадали в аварии. Учёные также исследовали, как у людей с разным резусом возраст связан с особенностями личности и психомоторными показателями, хотя страх постареть раньше времени многие испытывают и без анализов.

Позже команда Флегра расспросила большую группу добровольцев о самочувствии. Резус-отрицательные участники чаще жаловались на аллергии, проблемы с пищеварением, сердцем, кровью, иммунитетом и нервной системой. В других обзорах упоминают анемию, болезни щитовидной железы и панические атаки. Звучит тревожно, однако люди сами описывали свои ощущения, а такая связь ещё не доказывает причину. Поэтому специалисты видят в этих выводах повод для новых проверок, а не диагноз для каждого «минуса».

Ковид и резус: громкая гипотеза

Отрицательный резус-фактор и коронавирус. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 2020 году учёные из Барселоны и бразильского Кампинаса сравнили распространение коронавируса в разных странах. Самые взрывные вспышки пришлись на страны, где больше людей с отрицательным резусом, например Испанию и США. Авторы предположили, что «минусы» легче заражаются. Но сравнивали целые страны, а не пациентов, и на такую картину влияет масса причин. Осенью вирусы бьют по всем, и Life.ru напоминает, при какой головной боли нужно сразу вызывать скорую.

Если отбросить сенсации, картина выходит спокойной. Справочники для пациентов прямо говорят: резус-статус сам по себе на здоровье не влияет, а при беременности и переливании крови его знать обязательно. Исследования о токсоплазме и вирусах пока дают лишь подсказки. «Минусам» стоит один раз сдать анализ, сохранить результат и сообщать о нём врачам. А если сил постоянно не хватает, виноват скорее режим, чем резус-фактор крови: проверьте, не совершаете ли вы ошибок, из-за которых выходные превращаются в пытку.