Дориан Грей среди нас: почему мы так боимся стареть и готовы платить за обещание вечной молодости

Поймали себя на том, что увеличиваете фотографию, чтобы рассмотреть складку у глаз? Или обрадовались, когда вам дали на пять лет меньше, а потом задумались, почему это вообще прозвучало как комплимент? Для знакомства с Дорианом Греем иногда достаточно открыть фронтальную камеру. 16 октября исполняется 172 года со дня рождения Оскара Уайльда, автора великого готического романа «Портрет Дориана Грея». С тех пор появились фильтры, косметологические процедуры и целая индустрия борьбы с возрастом. Но желание остаться молодым по-прежнему не изменилось. Life.ru разбирается, почему нам так страшно стареть и как с этим справиться.

Кто убедил Дориана Грея, что стареть страшно

Почему Дориан Грей пугался старости: что общего у героя романа и людей, покупающих вечную молодость? Фото © «Дориан Грей», режиссёр Оливер Паркер, сценаристы Тоби Финлэй, Оскар Уайльд

Важная деталь романа: страх потерять красоту обостряется у Дориана после разговора с лордом Генри. Тот внушает юноше, что молодость скоротечна и именно она придаёт жизни исключительную ценность. Взглянув на собственный портрет, герой желает, чтобы старело изображение, а сам он оставался молодым. За это он готов отдать душу.

В этой сцене легко узнать современную рекламу, хотя это, конечно, уже наше прочтение. Сначала человеку объясняют, какое сокровище он вот-вот потеряет. Затем появляется возможность его удержать. Воображаемое будущее с морщинами успевает испугать ещё до того, как изменилось лицо. Сегодня для подобного разговора даже не нужен обаятельный собеседник. Его роль может сыграть короткое видео, после которого человек впервые начинает разглядывать у себя «неправильный» овал лица. У многих требований к внешности есть своя история — и далеко не всегда она начинается с желания самих женщин что-то изменить. Life.ru уже рассказывал, кто заставил женщин стыдиться волос на теле и как бритьё превратилось в обязательный ритуал.

За страхом морщин могут скрываться совсем другие потери

Страх старения и морщины: какие переживания могут скрываться за желанием навсегда сберечь юное лицо? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Боязнь старения шире недовольства отражением. Ещё в исследовании 1993 года, посвящённом созданию шкалы тревоги по поводу старения, психологи Кэтлин Лэшер и Патриция Фолкендер выделили четыре составляющие: страх перед пожилыми людьми, психологические опасения, переживания о внешности и страх потерь. В работе участвовали 312 взрослых добровольцев. Попробуем перевести эту схему на повседневный язык. Одного человека пугает возможная зависимость от чужой помощи. Другого — одиночество. Третий переживает, что перестанет нравиться партнёру или окажется невостребованным в профессии. Такие опасения могут сопровождать разговор о возрасте, даже если вслух человек жалуется только на седину.

С внешностью хотя бы понятно, что делать: можно записаться к специалисту, подобрать уход, изменить причёску, сделать пластическую операцию на худой конец. Но гораздо труднее разобраться с вопросом, будут ли вас любить и замечать через двадцать лет. Поэтому за желанием выглядеть моложе иногда стоит надежда сохранить привычную жизнь целиком. Иногда хочется вернуть даже конкретную версию себя: ту, которая легко влюблялась, меньше тревожилась и считала, что всё ещё впереди. Особенно заманчивым прошлое кажется осенью. Life.ru разбирался, почему в октябре нас тянет к бывшим, родителям и старым привычкам.

Почему «вы совсем не выглядите на свой возраст» звучит как похвала

Выглядеть моложе своих лет: почему привычный комплимент показывает наше отношение к старению и себе? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У этого комплимента есть неприятная изнанка. Если выглядеть моложе — достижение, то выглядеть на свои годы будто бы уже недостаточно хорошо. Возраст превращается в обстоятельство, за которое приходится оправдываться хорошей кожей, стройностью или энергичностью. ВОЗ определяет эйджизм как стереотипы, предубеждения и дискриминацию по возрастному признаку. Они могут быть направлены и на других людей, и на самого себя. По данным организации, эйджистские установки в отношении пожилых людей встречаются у каждого второго человека в мире.

Пример такого отношения к себе — запретить себе яркую одежду, знакомство или новое занятие только потому, что «в мои годы уже поздно». В этом случае пугает сама перспектива оказаться среди людей, которым общество отвело меньше возможностей. Легко желать вечной молодости, если всё интересное мысленно разрешено только молодым. Гораздо сложнее представить привлекательное будущее, когда в нём заранее оставлены одни ограничения.

В соцсетях кажется, что все уже что-то с собой сделали

Почему соцсети мешают принимать возраст: с чем мы сравниваем внешность, рассматривая идеальные лица? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В ленте социальных сетей трудно понять, с чем именно вы сравниваете своё лицо: с удачным освещением, обработкой, результатом процедуры или сочетанием всего сразу. А любая морщина в зеркале при этом видна совершенно отчётливо. Причём чужая лента предлагает оценивать гораздо больше, чем гладкость кожи. Под сравнение попадают карьера, отношения, отпуск и даже способность красиво завтракать. О том, как культ успеха и стандарты красоты в соцсетях заставляют нас стыдиться обычной жизни, Life.ru рассказывал отдельно.

В исследовании, опубликованном в 2022 году, опросили 470 пользователей соцсети в возрасте от 18 до 25 лет. Участники в целом сообщали о невысоком собственном намерении пройти косметическую процедуру, но переоценивали распространённость таких вмешательств среди других людей. Более частое использование фильтров для обработки фотографий было связано с большим принятием процедур и намерением их пройти.

Здесь важно не перепутать связь с причиной, так как по такому опросу нельзя заключить, что именно фильтры заставили людей захотеть вмешательства. Но результат помогает понять, как легко ошибиться в представлении об окружающих. Если вам кажется, что все сверстники уже что-то «исправили», собственное лицо может начать выглядеть запущенным. Хотя исходная точка сравнения была неверной, а распространённость процедур вы просто переоценили. Обсуждение знаменитостей тоже легко превращается в бесконечное сравнение фотографий «до» и «после». Одни поклонники восхищаются переменами, другие требуют немедленно остановиться. Life.ru собрал истории десяти заметно похудевших звёзд — от Екатерины Варнавы до Арианы Гранде.

За что мы платим, покупая обещание молодости

Антивозрастной уход и страх старения: почему же реклама учит бояться даже ещё не появившихся морщин? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У покупки крема или записи к косметологу может быть вполне конкретная цель: нравится средство, хочется изменить определённую черту, получить удовольствие от ухода. Но обещание вечной молодости обращается к гораздо более сложному желанию — сохранить контроль над временем.

Так можно объяснить его привлекательность: покупателю предлагают понятное действие в ответ на неопределённую тревогу. Записаться, оплатить, пройти курс. У будущего внезапно появляется инструкция, а у беспокойства — временная отсрочка. Похожим обещанием быстрого преображения привлекают и рецепты похудения из соцсетей: достаточно заменить напиток или добавить один вечерний ритуал. Но что стоит за красивыми обещаниями? Life.ru разобрал, какие советы блогеров действительно могут помочь, а какие опасны: от цикория вместо кофе до касторки на ночь.

Особенно соблазнительна формула «пока не поздно». Она позволяет переживать из-за изменений, которых ещё нет, и воспринимать покупку как страховку. Остаётся трудный вопрос: какой результат будет достаточным, если цель — никогда не выглядеть старше? Впрочем, готовность дорого платить за соответствие идеалу появилась задолго до косметологических кабинетов. В ход шли ядовитые вещества и болезненные изменения тела. Life.ru вспоминал самые безумные секреты красоты прошлого — от мышьяка до сломанных стоп.

Как ухаживать за собой и не превращать возраст во врага

Как перестать бояться стареть: почему важно понять, каких перемен именно вы ждёте от ухода за собой? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полезно начать с конкретного вопроса: чего именно вы хотите от изменения внешности? Если ответ — определённый эстетический результат, его можно обсудить со специалистом. Если за ним стоит ожидание, что после процедуры вас гарантированно полюбят, начнут уважать или перестанут отвергать, стоит отдельно разобраться с этими ожиданиями.

Можно также присмотреться к тому, как меняется ваше настроение после просмотра ленты. Возникает ли желание жить своей жизнью или срочно искать в себе новый недостаток? И есть ли среди людей, за которыми вы следите, те, кто старше вас и интересен вам своей работой, характером, увлечениями? Позволить себе возраст бывает легче, когда у будущего появляются подробности: поездки, отношения, проекты, занятия. Тогда очередной день рождения означает ещё и то, что вы к чему-то пришли, что-то узнали, кого-то встретили.

Дориан Грей получил вечную молодость, но счастливее от этого не стал. Возможно, перечитывая Уайльда, стоит спросить себя: сколько приятных событий мы откладываем до момента, когда наконец будем довольны отражением? Для свидания, признания или нового знакомства совсем необязательно сначала выглядеть на десять лет моложе. Кстати, у некоторых романтическая история может начаться уже этой осенью. Life.ru составил гороскоп для четырёх знаков зодиака, которым вторая половина октября обещает встречу с любовью. Проверьте, есть ли вы среди счастливчиков!