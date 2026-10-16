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Опубликовано 16 октября, 15:00

Дориан Грей среди нас: почему мы так боимся стареть и готовы платить за обещание вечной молодости

Оглавление
Кто убедил Дориана Грея, что стареть страшно
За страхом морщин могут скрываться совсем другие потери
Почему «вы совсем не выглядите на свой возраст» звучит как похвала
В соцсетях кажется, что все уже что-то с собой сделали
За что мы платим, покупая обещание молодости
Как ухаживать за собой и не превращать возраст во врага

Первая седина, новая морщина, и вот уже хочется срочно что-то исправить. Почему же возраст становится поводом для тревоги? В 172-летие Оскара Уайльда Life.ru разбирается, как в каждом из нас просыпается Дориан Грей и за что мы платим, покупая обещание вечной молодости.

Дориан Грей и страх старения: почему разговор о молодости заставляет искать недостатки во внешности? Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MillaF, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дориан Грей и страх старения: почему разговор о молодости заставляет искать недостатки во внешности? Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MillaF, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поймали себя на том, что увеличиваете фотографию, чтобы рассмотреть складку у глаз? Или обрадовались, когда вам дали на пять лет меньше, а потом задумались, почему это вообще прозвучало как комплимент? Для знакомства с Дорианом Греем иногда достаточно открыть фронтальную камеру. 16 октября исполняется 172 года со дня рождения Оскара Уайльда, автора великого готического романа «Портрет Дориана Грея». С тех пор появились фильтры, косметологические процедуры и целая индустрия борьбы с возрастом. Но желание остаться молодым по-прежнему не изменилось. Life.ru разбирается, почему нам так страшно стареть и как с этим справиться.

Кто убедил Дориана Грея, что стареть страшно

Почему Дориан Грей пугался старости: что общего у героя романа и людей, покупающих вечную молодость? Фото © «Дориан Грей», режиссёр Оливер Паркер, сценаристы Тоби Финлэй, Оскар Уайльд

Почему Дориан Грей пугался старости: что общего у героя романа и людей, покупающих вечную молодость? Фото © «Дориан Грей», режиссёр Оливер Паркер, сценаристы Тоби Финлэй, Оскар Уайльд

Важная деталь романа: страх потерять красоту обостряется у Дориана после разговора с лордом Генри. Тот внушает юноше, что молодость скоротечна и именно она придаёт жизни исключительную ценность. Взглянув на собственный портрет, герой желает, чтобы старело изображение, а сам он оставался молодым. За это он готов отдать душу.

В этой сцене легко узнать современную рекламу, хотя это, конечно, уже наше прочтение. Сначала человеку объясняют, какое сокровище он вот-вот потеряет. Затем появляется возможность его удержать. Воображаемое будущее с морщинами успевает испугать ещё до того, как изменилось лицо. Сегодня для подобного разговора даже не нужен обаятельный собеседник. Его роль может сыграть короткое видео, после которого человек впервые начинает разглядывать у себя «неправильный» овал лица. У многих требований к внешности есть своя история — и далеко не всегда она начинается с желания самих женщин что-то изменить. Life.ru уже рассказывал, кто заставил женщин стыдиться волос на теле и как бритьё превратилось в обязательный ритуал.

За страхом морщин могут скрываться совсем другие потери

Страх старения и морщины: какие переживания могут скрываться за желанием навсегда сберечь юное лицо? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Страх старения и морщины: какие переживания могут скрываться за желанием навсегда сберечь юное лицо? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Боязнь старения шире недовольства отражением. Ещё в исследовании 1993 года, посвящённом созданию шкалы тревоги по поводу старения, психологи Кэтлин Лэшер и Патриция Фолкендер выделили четыре составляющие: страх перед пожилыми людьми, психологические опасения, переживания о внешности и страх потерь. В работе участвовали 312 взрослых добровольцев. Попробуем перевести эту схему на повседневный язык. Одного человека пугает возможная зависимость от чужой помощи. Другого — одиночество. Третий переживает, что перестанет нравиться партнёру или окажется невостребованным в профессии. Такие опасения могут сопровождать разговор о возрасте, даже если вслух человек жалуется только на седину.

Октябрь включил ностальгию? Почему осенью тянет к бывшим, родителям и старым привычкам
Октябрь включил ностальгию? Почему осенью тянет к бывшим, родителям и старым привычкам

С внешностью хотя бы понятно, что делать: можно записаться к специалисту, подобрать уход, изменить причёску, сделать пластическую операцию на худой конец. Но гораздо труднее разобраться с вопросом, будут ли вас любить и замечать через двадцать лет. Поэтому за желанием выглядеть моложе иногда стоит надежда сохранить привычную жизнь целиком. Иногда хочется вернуть даже конкретную версию себя: ту, которая легко влюблялась, меньше тревожилась и считала, что всё ещё впереди. Особенно заманчивым прошлое кажется осенью. Life.ru разбирался, почему в октябре нас тянет к бывшим, родителям и старым привычкам.

Почему «вы совсем не выглядите на свой возраст» звучит как похвала

Выглядеть моложе своих лет: почему привычный комплимент показывает наше отношение к старению и себе? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выглядеть моложе своих лет: почему привычный комплимент показывает наше отношение к старению и себе? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У этого комплимента есть неприятная изнанка. Если выглядеть моложе — достижение, то выглядеть на свои годы будто бы уже недостаточно хорошо. Возраст превращается в обстоятельство, за которое приходится оправдываться хорошей кожей, стройностью или энергичностью. ВОЗ определяет эйджизм как стереотипы, предубеждения и дискриминацию по возрастному признаку. Они могут быть направлены и на других людей, и на самого себя. По данным организации, эйджистские установки в отношении пожилых людей встречаются у каждого второго человека в мире.

Пример такого отношения к себе — запретить себе яркую одежду, знакомство или новое занятие только потому, что «в мои годы уже поздно». В этом случае пугает сама перспектива оказаться среди людей, которым общество отвело меньше возможностей. Легко желать вечной молодости, если всё интересное мысленно разрешено только молодым. Гораздо сложнее представить привлекательное будущее, когда в нём заранее оставлены одни ограничения.

В соцсетях кажется, что все уже что-то с собой сделали

Почему соцсети мешают принимать возраст: с чем мы сравниваем внешность, рассматривая идеальные лица? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему соцсети мешают принимать возраст: с чем мы сравниваем внешность, рассматривая идеальные лица? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В ленте социальных сетей трудно понять, с чем именно вы сравниваете своё лицо: с удачным освещением, обработкой, результатом процедуры или сочетанием всего сразу. А любая морщина в зеркале при этом видна совершенно отчётливо. Причём чужая лента предлагает оценивать гораздо больше, чем гладкость кожи. Под сравнение попадают карьера, отношения, отпуск и даже способность красиво завтракать. О том, как культ успеха и стандарты красоты в соцсетях заставляют нас стыдиться обычной жизни, Life.ru рассказывал отдельно.

В исследовании, опубликованном в 2022 году, опросили 470 пользователей соцсети в возрасте от 18 до 25 лет. Участники в целом сообщали о невысоком собственном намерении пройти косметическую процедуру, но переоценивали распространённость таких вмешательств среди других людей. Более частое использование фильтров для обработки фотографий было связано с большим принятием процедур и намерением их пройти.

Героиновый шик возвращается: Как Варнава, Ариана Гранде и ещё 8 звёзд исхудали до костей и гордятся этим
Героиновый шик возвращается: Как Варнава, Ариана Гранде и ещё 8 звёзд исхудали до костей и гордятся этим

Здесь важно не перепутать связь с причиной, так как по такому опросу нельзя заключить, что именно фильтры заставили людей захотеть вмешательства. Но результат помогает понять, как легко ошибиться в представлении об окружающих. Если вам кажется, что все сверстники уже что-то «исправили», собственное лицо может начать выглядеть запущенным. Хотя исходная точка сравнения была неверной, а распространённость процедур вы просто переоценили. Обсуждение знаменитостей тоже легко превращается в бесконечное сравнение фотографий «до» и «после». Одни поклонники восхищаются переменами, другие требуют немедленно остановиться. Life.ru собрал истории десяти заметно похудевших звёзд — от Екатерины Варнавы до Арианы Гранде.

За что мы платим, покупая обещание молодости

Антивозрастной уход и страх старения: почему же реклама учит бояться даже ещё не появившихся морщин? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Антивозрастной уход и страх старения: почему же реклама учит бояться даже ещё не появившихся морщин? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У покупки крема или записи к косметологу может быть вполне конкретная цель: нравится средство, хочется изменить определённую черту, получить удовольствие от ухода. Но обещание вечной молодости обращается к гораздо более сложному желанию — сохранить контроль над временем.

Так можно объяснить его привлекательность: покупателю предлагают понятное действие в ответ на неопределённую тревогу. Записаться, оплатить, пройти курс. У будущего внезапно появляется инструкция, а у беспокойства — временная отсрочка. Похожим обещанием быстрого преображения привлекают и рецепты похудения из соцсетей: достаточно заменить напиток или добавить один вечерний ритуал. Но что стоит за красивыми обещаниями? Life.ru разобрал, какие советы блогеров действительно могут помочь, а какие опасны: от цикория вместо кофе до касторки на ночь.

Цикорий вместо кофе и касторка на ночь: Какие советы блогеров действительно помогают похудеть, а какие опасны
Цикорий вместо кофе и касторка на ночь: Какие советы блогеров действительно помогают похудеть, а какие опасны

Особенно соблазнительна формула «пока не поздно». Она позволяет переживать из-за изменений, которых ещё нет, и воспринимать покупку как страховку. Остаётся трудный вопрос: какой результат будет достаточным, если цель — никогда не выглядеть старше? Впрочем, готовность дорого платить за соответствие идеалу появилась задолго до косметологических кабинетов. В ход шли ядовитые вещества и болезненные изменения тела. Life.ru вспоминал самые безумные секреты красоты прошлого — от мышьяка до сломанных стоп.

Как ухаживать за собой и не превращать возраст во врага

Как перестать бояться стареть: почему важно понять, каких перемен именно вы ждёте от ухода за собой? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как перестать бояться стареть: почему важно понять, каких перемен именно вы ждёте от ухода за собой? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полезно начать с конкретного вопроса: чего именно вы хотите от изменения внешности? Если ответ — определённый эстетический результат, его можно обсудить со специалистом. Если за ним стоит ожидание, что после процедуры вас гарантированно полюбят, начнут уважать или перестанут отвергать, стоит отдельно разобраться с этими ожиданиями.

Можно также присмотреться к тому, как меняется ваше настроение после просмотра ленты. Возникает ли желание жить своей жизнью или срочно искать в себе новый недостаток? И есть ли среди людей, за которыми вы следите, те, кто старше вас и интересен вам своей работой, характером, увлечениями? Позволить себе возраст бывает легче, когда у будущего появляются подробности: поездки, отношения, проекты, занятия. Тогда очередной день рождения означает ещё и то, что вы к чему-то пришли, что-то узнали, кого-то встретили.

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Как современные Бендеры дурят вас в 2026 году этими 5 схемами из «12 стульев» и «Золотого телёнка»

Дориан Грей получил вечную молодость, но счастливее от этого не стал. Возможно, перечитывая Уайльда, стоит спросить себя: сколько приятных событий мы откладываем до момента, когда наконец будем довольны отражением? Для свидания, признания или нового знакомства совсем необязательно сначала выглядеть на десять лет моложе. Кстати, у некоторых романтическая история может начаться уже этой осенью. Life.ru составил гороскоп для четырёх знаков зодиака, которым вторая половина октября обещает встречу с любовью. Проверьте, есть ли вы среди счастливчиков!

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Анна Московко
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