Чулки ушли на парашюты, а кроме бритвы ничего не осталось: кто заставил женщин стыдиться волос на теле

Певица и актриса Фиби Бриджерс появилась на фотоколле фильма «Primetime» во время Венецианского кинофестиваля в строгом костюме Gucci с юбкой, не скрывавшей волосы на её ногах. Поклонницы поблагодарили артистку за то, что она не стала подчиняться привычным требованиям красной дорожки и показала естественное женское тело. Некоторые признались, что впервые увидели любимую знаменитость в женственном образе и с небритыми ногами одновременно. Но почему наличие самых обычных волос на теле до сих пор воспринимается как вызов? Ведь женщины не рождались с мыслью, что их ноги обязаны быть идеально гладкими. Life.ru выяснил, кто превратил бритьё в обязательный ритуал.

Правда ли, что женщины удаляли волосы ещё до появления бритвы?

Кто убедил женщин брить ноги: как менялась мода на удаление волос на женском теле от Античности до наших дней? Фото © Wikipedia

Избавляться от волос на теле люди начали тысячи лет назад. В Древнем Египте гладкая кожа считалась признаком высокого положения и ухоженности. Для удаления волос использовали липкие смеси на основе сахара, пемзу и даже раковины, которыми волоски выдёргивали словно пинцетом. В Древней Греции безволосое тело также связывали с молодостью и красотой. Однако после падения античных цивилизаций эта традиция в Европе практически исчезла. Средневековые платья закрывали руки и ноги, поэтому растительность на теле оставалась личным делом женщины и почти никого не волновала.

В XVI веке королева Елизавета I ввела моду на высокий лоб. Тогда придворные дамы выщипывали брови и удаляли часть волос над линией лба. Но ноги и подмышки ещё несколько столетий оставались вне общественного внимания, их просто никто не видел.

Открытые платья подарили женщинам «постыдную проблему»

Как производители бритв создали новый стандарт красоты для женщин в начале XX века? Фото © amhistory.si.edu

Всё изменилось в начале XX века. Платья лишились высоких воротников и длинных рукавов, женщины начали обнажать плечи и подмышки. Вместе с новой модой появилась и новая «проблема», о существовании которой прежде почти не задумывались. В 1915 году компания Gillette выпустила Milady Décolleté — первую бритву, которую рекламировали специально для женщин. В объявлениях волосы на теле называли «неприятным» и «постыдным» недостатком, мешающим носить открытые платья. Гладкие подмышки при этом преподносились как обязательный признак женственности и хорошего ухода. Фактически производители не просто предложили женщинам новый товар, но и объяснили, почему без него им якобы должно быть неловко.

Однако заставить покупательниц брить ноги оказалось сложнее. Даже укоротившиеся юбки не помогли: ноги женщины закрывали чулками, которые одновременно скрывали волосы и позволяли соответствовать требованиям приличия. Бритвенным компаниям нужно было событие, после которого этот предмет гардероба исчезнет — им стала Вторая мировая война.

Как парашюты заставили женщин брить ноги?

Как производство парашютов во время Второй мировой войны повлияло на бритьё женских ног? Фото © ТАСС / Zuma / Keystone Pictures USA

К началу 1940-х годов американки успели полюбить нейлоновые чулки. Но после вступления США во Вторую мировую войну нейлон понадобился армии, поскольку из него производили парашюты, тросы, палатки и другое снаряжение. Выпуск обычных чулок практически остановился, а оставшиеся пары превратились в дефицитный товар.

Женщинам пришлось ходить с открытыми ногами, но общество всё ещё считало появление без чулок неприличным. Тогда возникли так называемые жидкие чулки. Ноги брили, покрывали специальным тонирующим лосьоном, а сзади карандашом рисовали ровный шов, создавая иллюзию настоящего изделия.

В косметических салонах даже существовала отдельная услуга. Мастер наносил краску и аккуратно проводил линию от пятки вверх. Те, у кого денег не было, просили подруг нарисовать шов обычным карандашом для бровей. Чем ровнее получалась линия, тем убедительнее выглядели «чулки». Так война не придумала женское бритьё, но резко ускорила его распространение. Ноги оказались открыты, волосы стало нечем скрывать, а реклама уже успела внушить женщинам, что гладкая кожа — это признак ухоженности.

Война закончилась, а привычка осталась

Почему после Второй мировой войны женщины продолжили брить ноги, несмотря на возвращение чулок? Фото © ТАСС / dpa

После победы нейлон вернулся в магазины. Спрос оказался настолько огромным, что в США начались настоящие «нейлоновые бунты». Десятки тысяч покупательниц часами стояли в очередях и дрались за ограниченное количество чулок. Но бритьё ног к этому моменту уже превратилось в привычку. Рекламные компании продолжали показывать идеально гладкую женскую кожу, а звёзды Голливуда и девушки с плакатов закрепляли новый образ привлекательности.

В 1960-е в моду вошли мини-юбки и короткие шорты. Женские ноги теперь невозможно было спрятать, а производители бритв, кремов и воска получили огромный рынок. Гладкость окончательно перестала быть случайным модным веянием и превратилась в негласное требование.

Почему волосы на женском теле стали политическим заявлением?

Вторая волна феминизма: как волосы на теле стали предметом политики? Фото © ТАСС / AP / Scott A Garfitt

Одновременно с распространением мини-юбок началась и борьба против навязанных стандартов. Представительницы второй волны феминизма отказывались от бритья, макияжа и других обязательных ритуалов, требовавших от женщин времени, денег и постоянного контроля над собственной внешностью. С тех пор небритые ноги или подмышки знаменитости регулярно вызывают споры. В 1999 году публика бурно обсуждала Джулию Робертс, поднявшую руку на премьере фильма «Ноттинг Хилл» и показавшую волосы под мышками. В одном из интервью актриса призналась, что не пыталась сделать политическое заявление — она просто не рассчитала длину рукавов.

Спустя десятилетия мало что изменилось. Появление Фиби Бриджерс с волосами на ногах снова превратилось в новость. Для одних её образ стал символом свободы, для других — нарушением правил ухода за собой. Хотя на самом деле артистка сделала лишь то, что каждый день без всякого общественного осуждения делают миллионы мужчин.

История женского бритья показывает: представление о том, что волосы на теле якобы делают женщину неопрятной, возникло не само по себе. Его создали изменения в моде, реклама косметических компаний и военный дефицит чулок. Всего за несколько десятилетий естественную особенность тела удалось превратить в недостаток, который нужно регулярно и за собственные деньги устранять.

Сегодня маятник вновь качнулся в сторону естественности. Одни женщины продолжают удалять волосы, потому что им нравится гладкая кожа, другие отказываются от станков, воска и лазера. И главным достижением здесь может стать не новая обязательная мода, а возможность самой решать, как должно выглядеть собственное тело. Кстати, представления о женской привлекательности менялись не только на Западе. Предлагаем проверить, сможете ли вы узнать семь главных красавиц советского кино только по взгляду, губам или улыбке.