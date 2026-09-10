Люсьене Овчинниковой — 95 лет: трагическая судьба весёлой Кати из «Девчат»

10 сентября 1931 года родилась Люсьена Овчинникова — актриса, чью улыбку после выхода «Девчат» узнал весь Советский Союз. Её Катя пела «Старый клён», шутила и казалась самой счастливой обитательницей леспромхозовского общежития. Но сама Овчинникова отчаянно искала любовь, теряла близких и постепенно исчезала с экранов. Life.ru рассказывает, почему народная любимица оказалась забыта и какую роль в её судьбе сыграли три главных мужчины.

Сбежала из дома без денег и паспорта: как Люсьена Овчинникова стала актрисой

Биография Люсьены Овчинниковой: как будущая звезда фильма «Девчата» поступила в ГИТИС? Фото © Wikipedia

Люсьена Овчинникова родилась в городе Олевске Житомирской области в семье офицера-пограничника. Когда девочке было шесть лет, умерла её мать. Отец женился снова, а семья из-за его службы постоянно переезжала: будущая актриса успела пожить на Украине, в Карелии, Грузии и Туркмении. Единственной постоянной любовью Люсьены оставалось кино. Она боготворила Любовь Орлову и мечтала однажды оказаться на экране, хотя из-за застенчивости не участвовала даже в школьной самодеятельности.

После окончания школы 17-летняя Овчинникова сбежала из Ашхабада в Минск — без денег и даже без паспорта, который отец позднее передал ей поездом. Поступить в театральный институт она не успела, поскольку экзамены уже закончились. Возвращаться домой девушка отказалась и устроилась ученицей продавца в парфюмерный отдел универмага. Через год она отправилась в Москву и поступила в ГИТИС.

В 1955 году Овчинникова окончила институт и была принята в Театр имени Маяковского, где за 17 лет сыграла около трёх десятков ролей. Официальная биография театра подтверждает, что артистка служила в его труппе с 1955 по 1972 год.

Катя из «Девчат»: роль, после которой Овчинникову полюбил весь СССР

Катя из фильма «Девчата»: роль, которая принесла Люсьене Овчинниковой всесоюзную славу. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссер Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный

Одной из первых заметных работ Овчинниковой в кино стала Нюрка в картине Льва Кулиджанова «Отчий дом» 1959 года. Настоящая слава пришла к ней в 1961 году, когда Юрий Чулюкин снял актрису в комедии «Девчата». Овчинниковой досталась роль Кати — доброй, смешливой и уже устроившей личную жизнь соседки Тоси Кислицыной. Вместе с Сашкой-гармонистом, которого сыграл Николай Погодин, её героиня исполнила песню «Старый клён». Композиция Александры Пахмутовой и Михаила Матусовского стала одним из главных хитов фильма.

После премьеры Овчинникову начали узнавать на улицах. Коллеги называли её «солнечным зайчиком», потому что актриса умела заражать окружающих смехом и почти никогда не показывала, что происходит у неё внутри. За «Девчатами» последовали «Девять дней одного года» 1962 года, «Журналист» 1967 года, «Верность», «Звонят, откройте дверь», «Большая перемена», «Двадцать дней без войны» и другие известные картины. В 1973 году Овчинникова получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Почему Люсьена Овчинникова исчезла из кино?

Почему Люсьена Овчинникова после успеха фильма «Девчата» почти исчезла с экранов? Фото © Кадр из фильма «Мама вышла замуж», режиссер Виталий Мельников, сценарист Юрий Клепиков

Говорить, что после «Девчат» Овчинникова мгновенно осталась без работы, неправильно. Она снималась на протяжении нескольких десятилетий, однако режиссёры преимущественно предлагали ей небольшие роли подруг, соседок, матерей и простых работниц. Овчинникова была органична в образах обычных женщин, поэтому за ней закрепилось соответствующее амплуа. Даже после всесоюзного успеха режиссёры редко видели в ней главную героиню. Исключениями стали драма «На завтрашней улице» 1965 года и фильм Виталия Мельникова «Мама вышла замуж» 1970 года.

Сама актриса не умела добиваться ролей, ходить по кабинетам и заводить полезные знакомства. Ситуацию осложнил уход из Театра имени Маяковского. Затем Овчинникова работала в Литературно-драматическом театре ВТО, Ашхабадском русском драматическом театре и Театре киноактёра, но прежнего положения уже не вернула.

В 1990-е советское кино фактически перестало существовать, а предложений становилось всё меньше. Овчинникова соглашалась даже на крошечные эпизоды. Её последней экранной работой стала картина «Дети землетрясения», вышедшая в 1997 году. Фильмография актрисы показывает, что она не прекращала работать окончательно, но после крупных советских картин её роли действительно становились всё реже и незаметнее.

Первый мужчина — Владимир Храмов: семья, которой не случилось

Владимир Храмов и Люсьена Овчинникова: первая большая любовь звезды фильма «Девчата». Фото © YouTube / Творческая студия Олимп, © РИА Новости / РИА Новости

С режиссёром Владимиром Храмовым Овчинникова познакомилась во время учёбы в ГИТИСе. Он прошёл войну, был старше и, по воспоминаниям знакомых, хотел спокойной семейной жизни. Люсьена же только начинала путь в профессии и боялась пожертвовать карьерой. Их отношения так и не были официально зарегистрированы. В биографических публикациях утверждается, что во время этого союза актриса забеременела, но решила не оставлять ребёнка. Позднее отсутствие детей стало одной из самых болезненных тем в её жизни. На экране Овчинникова не раз играла матерей, однако сама испытать материнство так и не смогла.

Второй мужчина — Александр Холодков: любовь, измена и смерть на руках

Александр Холодков и Люсьена Овчинникова: любовь, измена и трагическая смерть актёра. Фото © Wikipedia / Московский академический театр им. Вл. Маяковского, © Кадр из фильма «Ольга Сергеевна», режиссер Александр Прошкин, сценарист Эдвард Радзинский

Следующей большой любовью актрисы стал Александр Холодков — коллега по Театру имени Маяковского. Он был старше Овчинниковой примерно на 11 лет. Они жили вместе, но до ЗАГСа так и не дошли. Именно в период отношений с Холодковым актриса снималась в «Девчатах». Возможно, поэтому её Катя получилась такой светлой и по-настоящему влюблённой. Однако семейное счастье оказалось недолгим: Овчинникова узнала, что Холодков встречается с другой женщиной.

Несмотря на предательство, она не бросила возлюбленного, когда тот тяжело заболел, и ухаживала за ним до последних дней. Александр Холодков умер в сентябре 1965 года. Эта потеря стала для Овчинниковой тяжелейшим ударом. Именно после неё, по воспоминаниям друзей, актриса всё чаще пыталась заглушить боль алкоголем.

Третий мужчина — Валентин Козлов: 32 года вместе, ревность и разрушительный брак

Валентин Козлов и Люсьена Овчинникова: 32 года брака, ревность, алкоголь и семейные драмы. Фото © YouTube / Творческая студия Олимп, © Кадр из фильма «У нас новенькая», режиссер Геннадий Карюк, сценаристы Александр Бородянский, Анатолий Усов

Валентин Козлов появился рядом с Овчинниковой вскоре после смерти Холодкова. Он был младше её на шесть лет и тоже служил в Театре имени Маяковского. В 1966 году актёры поженились. Козлов стал единственным официальным мужем Люсьены Ивановны.

Первые годы супруги казались счастливыми, но постепенно алкоголь занял в их доме слишком много места. Согласно воспоминаниям друзей актрисы и биографическим публикациям, Козлов ревновал жену к популярности, устраивал скандалы и мог поднять на неё руку. Овчинникова при этом продолжала его жалеть и содержать.

Популярная версия гласит, что артистка ушла из Театра имени Маяковского вслед за уволенным мужем. Однако в датах есть несостыковка: официальный архив театра указывает, что Овчинникова покинула труппу в 1972 году, тогда как Козлов работал там до 1977-го. Вероятнее всего, семейный конфликт с руководством действительно существовал, но позднее эта история обросла драматическими подробностями. Со временем супруги фактически разделили небольшую однокомнатную квартиру: Козлов жил в комнате, а Овчинникова перебралась на кухню. Несмотря на тяжёлые отношения, она не решалась оставить мужа. Вместе они прожили 32 года.

А Олег Ефремов? Короткая любовь, которую актриса не забыла

Люсьена Овчинникова и Олег Ефремов: роман актёров на съёмках фильма «Мама вышла замуж». Фото © ТАСС / Г.Вайл, © Кадр из фильма «Большая перемена», режиссер Алексей Коренев, сценаристы Алексей Коренев, Георгий Садовников

Помимо трёх продолжительных союзов, в жизни Овчинниковой был непродолжительный роман с Олегом Ефремовым. Они сблизились в 1969 году во время съёмок фильма «Мама вышла замуж», где сыграли влюблённых. Актриса не скрывала, что отношения оказались короткими, но вспоминала их с благодарностью. Для неё этот роман стал редким периодом, когда экранные чувства продолжились за пределами съёмочной площадки. Оставлять семью ради Овчинниковой Ефремов не собирался, и вскоре их пути разошлись.

Последние годы Люсьены Овчинниковой: бедность и четыре месяца одиночества

Последние годы Люсьены Овчинниковой: почему звезда фильма «Девчата» осталась без работы? Фото © Кадр из фильма «Семнадцать левых сапог», режиссер Илья Гурин, сценаристы Алексей Коренев, Георгий Садовников

На съёмочной площадке актриса ещё могла взять себя в руки, но в обычной жизни зависимость становилась всё сильнее. Работы почти не было, здоровье ухудшалось, а денег едва хватало на самое необходимое. Женщина, чью улыбку знала вся страна, доживала век в маленькой квартире практически в забвении. 30 августа 1998 года умер Валентин Козлов. Несмотря на все обиды и тяжёлые годы, его смерть окончательно подкосила Овчинникову. Она пережила мужа всего на четыре месяца. 8 января 1999 года у 67-летней актрисы оторвался тромб. Её тело кремировали, а прах поместили в колумбарий Введенского кладбища. В 2021 году Овчинникову перезахоронили в семейной могиле.

Что стало с другими актрисами фильма «Девчата»?

Судьбы актрис фильма «Девчата»: что стало с Румянцевой, Макаровой, Меньшиковой и Дружининой? Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный

Судьбы пяти соседок по экранному общежитию сложились совершенно по-разному. Надежда Румянцева — Тося. После «Девчат» актриса блистала в «Королеве бензоколонки», но затем надолго уехала за границу вместе с мужем-дипломатом Вилли Хштояном. Она много работала в дубляже: её голосом говорили Нина в «Кавказской пленнице» и Гюльчатай в «Белом солнце пустыни». Румянцева умерла в 2008 году в возрасте 77 лет.

Инна Макарова — Надя. К моменту съёмок она уже была знаменитой актрисой и лауреатом Сталинской премии. Макарова продолжила активно сниматься, сыграв в «Женитьбе Бальзаминова», «Женщинах» и десятках других картин. Она прожила 93 года и умерла в марте 2020-го.

Нина Меньшикова — мама Вера. Актриса сыграла более 60 ролей, среди которых особенно запомнилась учительница Светлана Михайловна в фильме «Доживём до понедельника». Меньшикова была женой режиссёра Станислава Ростоцкого и матерью актёра Андрея Ростоцкого. После гибели сына в 2002 году она почти перестала появляться на публике и умерла пять лет спустя.

Светлана Дружинина — Анфиса. Она оставила актёрскую профессию в середине 1960-х, но не ушла из кино. Дружинина стала режиссёром, сняла «Принцессу цирка», цикл «Тайны дворцовых переворотов» и знаменитых «Гардемаринов». Из пятёрки главных актрис «Девчат» она единственная встретила 95-летие Овчинниковой.

Прошло больше 60 лет, но Тося, Катя, Надя, Анфиса и мама Вера по-прежнему кажутся зрителям близкими и живыми. Правда, за любимыми образами часто скрывались судьбы куда драматичнее киносценариев. Ранее Life.ru рассказывал, что случилось с Александром Демьяненко, Марком Хэмиллом и другими артистами, которых зрители навсегда связали с одним героем.