Из мусора — в модный аксессуар: жительница Пензы собирает по 500 ключиков на одну сумку

Пока модные бренды ищут новые экологичные материалы, жительница Пензы Камила Ягудина буквально находит их под ногами. Обычные ключики от алюминиевых банок, которые большинство людей отправляет в мусор, в её руках превращаются в блестящие сумки с эффектом рыбьей чешуи. Правда, ради одного аксессуара мастерице приходится осмотреть десятки урн, обойти пляжи и привлечь к поискам почти всех знакомых. Life.ru рассказывает, как случайно увиденный ролик превратил массажиста лица в дизайнера необычных сумок и почему теперь мужчины просят у неё настоящие кольчуги.

Увидела сумку в Интернете — и две недели ломала голову над одним дном

Сумки из вторсырья: как жительница Пензы дала алюминиевым ключикам вторую жизнь? Фото © предоставлено Камилой Ягудиной

Последние пять лет Камила Ягудина занимается массажем лица: принимает клиентов в собственном кабинете, помогает бороться с отёками и работает над симметрией лица. Однако творчество сопровождало пензячку практически всю жизнь. С семи лет она вязала, вышивала, осваивала макраме, а позже начала выполнять заказы. Идея необычных сумок появилась случайно. Камиле попался ролик, в котором девушка показывала аксессуар, купленный в Таиланде. Сумка была собрана из алюминиевых ключиков от банок.

Я просто увидела сумочку и захотела сделать такую для себя. Мне как творческому человеку этого оказалось достаточно, чтобы попробовать. Камила Ягудина

Повторить конструкцию с первого раза не получилось. Около двух недель мастерица пыталась понять, как соединить детали и сделать прочное дно. Тогда она написала автору ролика и попросила показать сумку изнутри. Фотографии помогли разобраться в принципе плетения, а затем Камила самостоятельно доработала технологию.

«Глаза сами ищут урны»: как вся семья Камилы подсела на охоту за ключиками

«Глаза сами ищут урны»: как вся семья Камилы подсела на охоту за ключиками? Фото © предоставлено Камилой Ягудиной

Для первой сумки требовалось 495 одинаковых деталей. Камила быстро поняла, что их в одиночку собирать очень долго, аксессуар будет готов только к концу лета. Тогда к «охоте» подключились муж, родители, друзья, родственники, племянник и даже клиенты массажного кабинета.

Теперь близкие не могут спокойно пройти мимо выброшенной банки. Они рассматривают урны на остановках, ищут ключики во время прогулок и привозят находки Камиле домой. По словам мастерицы, благодаря необычному увлечению она даже стала чаще встречаться с друзьями и родственниками: появился дополнительный повод заехать и передать очередную партию материала. Особенно удачной однажды оказалась вечерняя прогулка с мужем и собакой по пляжу. Для срочного заказа не хватало около 50 деталей, но в одной из урн супруги обнаружили сразу целую гору подходящих банок.

Мы с визгом и радостью отрывали эти ключики. Два взрослых человека, которые хорошо зарабатывают и имеют свои бизнесы, радовались находке как дети. Домой мы вернулись со 150 ключиками и даже перевыполнили план. Камила Ягудина

Поиск материала Камила сравнивает с тихой охотой: для неё заметить нужный ключик — всё равно что найти в лесу редкий гриб. Правда, в большие контейнеры пензячка не забирается. Обычно она собирает банки, оставленные возле дорожек, на пляжах или сверху в уличных урнах.

Кто поставляет мастерице материал?

Дворники, клиенты и пресс: кто поставляет мастерице материал? Фото © предоставлено Камилой Ягудиной

Со временем семейных запасов стало не хватать. Тогда Камила договорилась с двумя дворниками и мужчиной, который собирает по магазинам картон и алюминиевые банки. Последнему она даже купила специальный пресс: банки помощник сдаёт как металл, а ключики оставляет мастерице. За каждую подходящую деталь Камила платит два-три рубля. Иногда помощник звонит и сообщает, что собрал для неё сразу несколько сотен штук.

Ещё один источник материала — объявления в Интернете. Самая крупная закупка обошлась мастерице в 12 тысяч рублей. За эту сумму она получила около шести тысяч практически новых ключиков. А после того как ролики Камилы начали набирать просмотры, посылки с деталями стали приходить бесплатно из разных регионов России.

Пять часов на чистку и десять на плетение: как мусор превращается в сумку

Пять часов на чистку и десять на плетение: как мусор превращается в сумку? Фото © предоставлено Камилой Ягудиной

Найти 500 ключиков — лишь начало работы. Не каждая деталь подходит для будущего аксессуара: повреждённые, погнутые, поцарапанные или отличающиеся по цвету приходится откладывать. Острые края Камила загибает специальными щипцами. С подходящих ключиков мастерица удаляет наклейки и следы клея, после чего замачивает детали в дезинфицирующем растворе и промывает в ультразвуковой ванночке. Затем их необходимо полностью высушить — теперь для ускорения процесса Камила использует фен. Подготовка одной партии занимает около пяти часов. Ещё восемь-десять часов уходит на плетение самой сумки.

Что заказывают у мастерицы?

Из Пензы — в Израиль: куда отправляются сумки из алюминиевых ключиков? Фото © предоставлено Камилой Ягудиной

Первые аксессуары уже разъезжаются по разным городам и странам. Одна из сумок, например, отправилась в Израиль. «Мне нравится мысль, что ключик, который я нашла в Пензе, теперь гуляет по улицам Израиля на плече прекрасной девушки», — рассказывает Камила. Заказчики предлагают девушке всё более неожиданные идеи. Кто-то попросил изготовить из алюминиевых деталей трусики, напоминающие пояс верности. Мужчины стали интересоваться сумками, причём одному покупателю было принципиально важно, чтобы хотя бы часть ключиков мастерица нашла лично.

Но самый популярный мужской запрос — кольчуга. По словам Камилы, с такой идеей к ней обратились уже больше 50 человек. Пока для подобной работы не хватает материала, однако останавливаться только на аксессуарах пензячка не собирается. В будущем она мечтает создавать декоративные топы, платья с открытой спиной, купальники и сценические костюмы для артистов, танцовщиц и диджеев. Возможно, для одежды Камила будет соединять ключики эластичной нитью, чтобы изделия могли растягиваться.

Пока же каждая её сумка остаётся маленьким доказательством того, что даже содержимое уличной урны может превратиться в модный аксессуар. Главное — вовремя разглядеть в ненужной вещи будущее сокровище. Кстати, ранее Life.ru рассказывал, какие вещи нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер и куда их следует сдавать.