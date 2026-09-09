Крокодилий помёт, мышьяк и сломанные стопы: Самые безумные секреты красоты прошлого

Сегодня индустрию красоты ругают за болезненные процедуры, сомнительные тренды, как, например, героиновый шик в 90-х и новую волну «оземпиковой» худобы, и недостижимые стандарты внешности. Однако нашим предкам современные уколы и фильтры показались бы детскими развлечениями. Life.ru рассказывает, на какие ухищрения шли женщины, чтобы быть красивыми, как они буквально калечили своих детей и почему вы никогда больше не сможете любоваться портретами дам XIX века.

Древний Египет: ядовитая подводка и парики на бритой голове

Идеалы красоты в Древнем Египте: ядовитая подводка, бритые головы и роскошные парики. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Знаменитый египетский макияж глаз сегодня повторяют визажисты по всему миру. Правда, вряд ли кто-то согласился бы воссоздать его по оригинальному рецепту. Чёрный пигмент часто изготавливали из галенита — минерала, содержащего сульфид свинца. Получившийся порошок наносили прямо на веки. Густо подведённые глаза считались красивыми, а ещё такой макияж связывали с защитой от солнца, болезней и злых сил. Косметикой пользовались не только женщины, но и мужчины.

Ещё одним важным элементом привлекательности были пышные причёски. Только волосы на голове египтянина могли оказаться не настоящими. Представители знати коротко стриглись или полностью сбривали шевелюру, а сверху надевали сложные парики из человеческих волос, шерсти и растительных волокон. Их пропитывали маслами и ароматическими составами. В результате человек мог быть абсолютно лысым, но появляться на людях с идеальными густыми локонами.

Древние греки и римляне: свинец на лице и жир вместо крема

Идеалы красоты в Древней Греции и Риме: свинцовые белила, жир и пепел улиток. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Античности бледность была признаком привилегированного положения. Загорелая кожа выдавала человека, которому приходилось работать под открытым небом. Поэтому состоятельные женщины старались сделать лицо как можно белее. Для этого использовали мел, белую глину и косметику на основе свинца. Токсичный металл позволял скрывать пятна и неровности, однако постепенно отравлял организм и повреждал кожу. Чем хуже становилось лицо, тем больше белил требовалось для маскировки последствий.

В античных текстах встречаются и совсем пугающие рецепты. Для борьбы с морщинами советовали использовать лебединый жир, ослиное молоко и муку из бобов, а веснушки и повреждения кожи предлагали лечить пеплом сожжённых улиток. В качестве косметического ингредиента античные авторы упоминали даже крокодилий помёт. Правда, историки не исключают, что подобные описания могли быть преувеличением или насмешкой над любительницами косметики.

Цивилизация майя: детям меняли форму головы и украшали зубы камнями

Идеалы красоты майя: зачем детям меняли форму черепа и вставляли камни в зубы.ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Некоторые представители древних майя начинали путь к идеальной внешности практически сразу после рождения. Голову младенца могли фиксировать между специальными дощечками, чтобы по мере роста череп становился вытянутым. Такая форма подчёркивала происхождение человека и его принадлежность к определённой группе.

Когда ребёнок становился старше, преображение касалось стоматологии. Зубы подпиливали, придавая им заострённую или необычную форму, а затем просверливали в них небольшие отверстия. В углубления вставляли нефрит, бирюзу, пирит и другие материалы. Процедуру проводили, естественно, без современной бормашины, но мастера умудрялись не задевать внутреннюю часть зуба. Улыбка с блестящими камнями могла показывать богатство, статус и принадлежность к знати. Кстати, ранее Life.ru рассказывал, как ещё неандертальцы лечили зубы и чем заменяли инструменты.

Древний Китай: сломанные стопы ради замужества

Идеалы женской красоты в Китае: зачем девочкам ломали стопы ради «золотого лотоса»

Один из самых жестоких идеалов красоты появился в Китае приблизительно в X веке. Маленьким девочкам подгибали четыре пальца к подошве, а затем туго обматывали ноги бинтами. Постепенно кости деформировались, стопа становилась короче, а её свод — неестественно высоким.

Идеальную ножку называли «золотым лотосом» — длина стопы не должна была превышать 7–8 см. Считалось, что они делают походку женщины изящной и соблазнительной. Кроме того, такая особенность показывала достаток семьи: обладательница деформированных ног не могла много ходить и заниматься тяжёлым трудом. Ради повышения шансов на удачный брак девочки годами терпели боль, переломы, инфекции и проблемы с передвижением. Обычай просуществовал около тысячи лет. Даже попытки китайских правителей запретить его долгое время не приносили результата.

Япония: женщины с чёрными зубами — вовсе не хоррор

Идеалы красоты в старой Японии: почему женщины чернили зубы и сбривали брови. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Белоснежная улыбка не всегда была мечтой. В Японии на протяжении веков существовал обычай охагуро — намеренное окрашивание зубов в чёрный цвет. Для этого использовали состав на основе железных опилок и уксуса. Процедуру приходилось регулярно повторять, чтобы покрытие оставалось равномерным и блестящим.

Чёрные зубы эффектно контрастировали с выбеленным лицом и напоминали дорогой лак. В разные периоды такая улыбка могла говорить о принадлежности к аристократии, замужестве, взрослении или верности супругу. Для завершения образа женщины иногда полностью удаляли естественные брови, а новые рисовали намного выше. В результате получалось белое маскообразное лицо с чёрными зубами и двумя тёмными пятнами почти посередине лба. Именно такая внешность вызывала восхищение окружающих.

Средневековая Европа: женщины выщипывали волосы со лба

Идеалы красоты Средневековья: зачем европейские женщины выщипывали волосы со лба. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Современные девушки маскируют высокий лоб чёлкой, а в Средневековье многие европейские красавицы мечтали сделать его ещё больше. Высокая линия волос ассоциировалась с благородством, умом и принадлежностью к знатному роду.

Иногда вместе с ними удаляли ресницы и брови — лицо должно было выглядеть максимально открытым и почти безволосым. Именно поэтому героини средневековых портретов нередко кажутся современному зрителю странными или болезненными. При этом волосы на голове оставались важным символом женской красоты. Их прятали под головными уборами, заплетали и украшали, но линия роста должна была начинаться как можно выше.

Эпоха Возрождения: сок ядовитой ягоды капали прямо в глаза

Идеалы красоты эпохи Возрождения: ядовитая белладонна в глазах и свинец на лице. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В эпоху Возрождения особенно красивыми считались большие блестящие глаза с расширенными зрачками. Ради томного взгляда женщины использовали сок белладонны — смертельно ядовитого растения. Неслучайно его название переводится с итальянского как «красивая женщина».

Содержащийся в растении атропин действительно расширяет зрачки. Однако вместе с соблазнительным взглядом модницы могли получить светобоязнь, ухудшение зрения, учащённое сердцебиение и отравление. При длительном использовании подобные капли грозили серьёзным повреждением глаз. Добивали образ свинцовые белила. Ими покрывали лицо, шею и грудь, создавая почти мертвенную бледность. Считается, что такую косметику использовала Елизавета I, чтобы скрыть следы оспы. О том, какие ещё мрачные тайны окружали знаменитую английскую королеву, Life.ru рассказывал ранее.

XIX век: аристократичная бледность, которая убивает

Идеалы красоты XIX века: зачем женщины ели мышьяк ради бледной и чистой кожи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К XIX столетию человечество научилось выпускать косметику промышленными партиями, но безопаснее она от этого не стала. Женщинам предлагали «вафли для цвета лица» с мышьяком. Производители обещали, что средство избавит от прыщей, пятен и веснушек, сделав кожу чистой и бледной.

Такие препараты действительно продавались в аптеках и по каталогам. Вот только мышьяк мог вызывать поражение кожи, выпадение волос, повреждение внутренних органов и смерть. Особенно жутко, что привлекательная бледность иногда становилась не косметическим эффектом, а признаком начинающегося отравления. Красоту пытались получить и с помощью ртути, аммиака, опиума и других опасных веществ. Получалось буквально убийственное сочетание: чем сильнее портилось здоровье женщины, тем больше косметики ей требовалось, чтобы скрыть последствия.

Человечество тысячелетиями пыталось подогнать живое тело под очередной идеал. Одним приходилось ходить на сломанных стопах, другим — терпеть подпиливание зубов, третьим — медленно травить себя свинцом и мышьяком. Самое пугающее, что большинство этих процедур воспринималось не как издевательство, а как нормальная забота о внешности. Стандарты менялись, но стремление любой ценой соответствовать чужим представлениям осталось. Ранее Life.ru рассказывал, почему рыжих людей считали бесноватыми и чем обладатели огненных волос действительно отличаются от остальных. А какой идеал прошлого ужаснул вас больше всего?