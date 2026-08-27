65 Тому Форду: как маэстро спас Gucci от мусорки, заставил мир нюхать трюфель и ушёл в кино Оглавление От простого сотрудника до миллионера: с чего начинал Том Форд ДНК стиля Тома Форда: секс, гламур и безупречность Мужчина и женщина Тома Форда Почему Том Форд ушёл в кино Кому Том Форд передал бренд 27 августа 1961 года родился дизайнер и режиссёр Том Форд, который воскресил дом Gucci, основал свой бренд, но покинул его ради съёмочных площадок. О жизни и творчестве маэстро — в материале Life.ru. 27 августа, 07:44 Тому Форду 65: как спасти Gucci и уйти в режиссёры. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / EPA / NEIL HALL

65 лет назад родился Том Форд — американский модельер и режиссёр. Он спас дом Gucci от банкротства в 1990-х годах, создал провокационный стиль в моде, основал собственный бренд люксовой одежды и парфюмерии, а также снял фильмы «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи». О том, кто изобрёл современную гламурную классику, расскажет Life.ru.

От простого сотрудника до миллионера: с чего начинал Том Форд

Томас Карлайл Форд родился 27 августа 1961 года в Остине, Техас. Начал свою карьеру в качестве модели для телевизионной рекламы, изучал архитектуру в Париже и США, но в Parsons School Нью-Йорка изменил фокус и направил своё внимание на дизайн одежды, решив, что мода — идеальный баланс между искусством и коммерцией.

Настоящий взлёт начался в 1990 году, когда он пришёл как дизайнер в почти обанкротившийся дом Gucci, снедаемый долгами и семейными распрями. В 1994 году Форда назначили креативным директором — и он совершил революцию, вернул бренду гламур, сделал его смелым и провокационным. И результат был ошеломляющим.

В первые шесть месяцев 1995 года доходы компании Gucci увеличились на 87 процентов. Именно этот период запомнился появлением классических лоферов с оттенками радуги и успехом сабо на платформе с украшением в виде трензеля.

Так при Форде годовые продажи Gucci выросли в 12 раз и достигли 3 миллиардов долларов, а сама компания стала одной из самых влиятельных в индустрии. Совет модных дизайнеров Америки в 1996 году признал Тома Форда дизайнером года.

В 2004 году Форд покинул Gucci Group, а уже в 2005-м основал собственный бренд Tom Ford. Свой первый бутик он открыл в 2007 году на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. В 2008 году появились магазины в Цюрихе и Торонто. В 2011-м — в Москве.

Том Форд: биография и фирменный стиль. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

ДНК стиля Тома Форда: секс, гламур и безупречность

ДНК стиля Тома Форда — это набор чётких, неизменных принципов, которые он пронёс через все свои коллекции.

Сексуальность как главный вектор . Это основа основ. Форд не боялся эротики, сделав её визитной карточкой Gucci в 90-х и начале 2000-х. Он мастерски балансировал на грани, создавая образы, которые одновременно притягивали и шокировали.

. Это основа основ. Форд не боялся эротики, сделав её визитной карточкой Gucci в 90-х и начале 2000-х. Он мастерски балансировал на грани, создавая образы, которые одновременно притягивали и шокировали. Гламур, лишённый пошлости . Ключевое слово здесь — «роскошь». Форд использует дорогие, чувственные материалы: бархат, шёлк, кожу, атлас. Его костюмы, как мужские, так и женские, — эталон безупречного кроя и посадки, используются как цвета драгоценных камней (изумрудный, сапфировый синий), так и неоновые. Он умел быть провокационным, но всегда оставался элегантным.

. Ключевое слово здесь — «роскошь». Форд использует дорогие, чувственные материалы: бархат, шёлк, кожу, атлас. Его костюмы, как мужские, так и женские, — эталон безупречного кроя и посадки, используются как цвета драгоценных камней (изумрудный, сапфировый синий), так и неоновые. Он умел быть провокационным, но всегда оставался элегантным. Синтез культур и эпох . В его работе органично соединились разные влияния: техасский размах — любовь к яркому, крупным украшениям и эффектным деталям, итальянская страсть и мастерство — умение создавать чувственные, идеально сидящие вещи, классический голливудский шик — постоянные отсылки к кинематографу и эстетике старых фильмов.

. В его работе органично соединились разные влияния: техасский размах — любовь к яркому, крупным украшениям и эффектным деталям, итальянская страсть и мастерство — умение создавать чувственные, идеально сидящие вещи, классический голливудский шик — постоянные отсылки к кинематографу и эстетике старых фильмов. Тщательно выстроенный имидж. Форд всегда был мастером не только дизайна, но и маркетинга. Его рекламные кампании — это отдельный вид искусства, часто скандальный, но всегда создающий нужный образ бренда.

Бренд также выпускает косметику под лейблом Tom Ford Beauty. Некоторые ароматы от дома маэстро уже стали узнаваемой классикой и многократно цитируются: пачулиево-трюфельный Black Orchid для роковых дам, культовые унисексы Lost Cherry и Tobacco Vanile, белоцветочный Soleil Blank, пряный Bitter Peach и другие парфюмы с оттенками провокации для утончённых мужчин и женщин.

На красные дорожки и мероприятия в нарядах от Тома Форда выходили Дженнифер Лопес, Марго Робби, Бьёнсе, Рианна, Леди Гага, сёстры Хадид и другие звёзды. Все платья объединяет главная идея маэстро: если вызов, то без вульгарности, с шиком и безупречным кроем.

Том Форд: самые известные работы. Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini / Invision / Evan Agostini

Мужчина и женщина Тома Форда

Мужчина Тома Форда — это воплощение классической мужественности и утончённости. Его эталонный костюм сочетает в себе английскую традицию с итальянским подходом к посадке, создавая сильный, безупречный силуэт. Не случайно костюмы и очки от Tom Ford стали неотъемлемой частью гардероба современного Джеймса Бонда.

Женщина Тома Форда — роковая. Она соблазнительна, но не вульгарна, сильна и независима. Она одевается не для того, чтобы понравиться, а чтобы заявить о себе. Для дам Форд делал акцент на подчёркивании фигуры с помощью идеального кроя и струящихся тканей, создавая образы, которые одновременно приковывают взгляд и дарят чувство защищённости.

Показ Тома Форда. Фото © ТАСС / picture alliance / Ik Aldama

Почему Том Форд ушёл в кино

Уход Тома Форда из мира моды был мотивирован желанием посвятить себя кинопроизводству. Он подошёл к кинематографу со своей обычной бескомпромиссностью — это стало для него не хобби, а новой главой — и отметил, что фильм может запечатлеть красоту и эмоции навсегда, в отличие от мимолётного эффекта от платья. Свою режиссёрскую работу он назвал идеальным дизайн-проектом всех времён.

Форд пока снял только две ленты, но каждая стала событием. Дебютной работой, которую он профинансировал самостоятельно, стал «Одинокий мужчина» 2009 года. Это глубокая и стильная экранизация романа Кристофера Ишервуда. Она получила восторженные отзывы, а Колин Ферт за главную роль был номинирован на «Оскар» и получил награду на Венецианском кинофестивале. Сам Форд признавался, что вложил в ленту частичку себя: «Если кому-то нужно понять, кто я, пусть посмотрит «Одинокого мужчину». Я — Джордж».

Второй фильм, «Под покровом ночи» 2016 года, более сложный и неоднозначный, чем первый. Это психологическая драма с элементами триллера, в которой переплетаются истории изысканной жизни в Лос-Анджелесе и жестокого вестерна в Техасе. Фильм получил «Золотого льва» в Венеции, а Майкл Шеннон был номинирован на «Оскар» за роль второго плана.

Какие фильмы снял Том Форд. Фото © Кадр из фильма «Под покровом ночи», режиссёр Том Форд, сценаристы Том Форд, Остин Райт

В своей следующей работе, экранизации романа Энн Райс «Плач к небесам», которая должна выйти в 2026-м, Том Форд продолжит исследовать глубокие драмы. В актёрский состав войдёт певица Адель — это станет её кинодебютом.

Кому Том Форд передал бренд

В 2022 году Том Форд продал бренд компании Estée Lauder за 2,8 миллиарда долларов, что обеспечило его финансовую независимость и позволило полностью сосредоточиться на кино. В апреле 2023 года он представил свою последнюю коллекцию для бренда и официально покинул пост креативного директора.

Сначала место Форда занял давний соратник Питер Хокингс, но уже через год его сменил Хайдер Акерманн, которого маэстро выбрал лично. И заложенная им ДНК стиля остаётся неизменной. Так, Акерманн смещает акцент в сторону более мягкой, «чувственной» сексуальности и текучих линий, но сохраняет тот самый «гладкий, выверенный шик», который и есть Том Форд.

Авторы Екатерина Субботина