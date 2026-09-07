Изнанка трона: как Елизавета I обманула Англию и почему судачили об её тайных детях Оглавление Казнь матери и опала: почему принцесса была бастардом Золотой век Англии: что смогла сделать нежеланная дочь короля-тирана Она была замужем за Англией: что скрывала королева-девственница Мальчик из Бисли: кто считал королеву Елизавету мужчиной Мужчины рыжей Бесс: кто покорил сердце королевы-девственницы Странная скрытность Елизаветы: почему у королевы могли быть тайные дети Елизавета I и Иван Грозный: правда ли, что царь сватался к королеве 7 сентября 1533 года родилась английская королева Елизавета I, жизнь и правление которой обросли множеством легенд и мифов. Какие из них могут быть правдой, а какие выдуманы – в материале Life.ru. Казнь матери, тайные возлюбленные и свадьба с царём России: что скрывала королева Англии Елизавета Первая. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Королева Англии Елизавета I вошла в историю не только как одна из самых известных правительниц, но и как фигура, вокруг которой переплелись политика, личная жизнь и легенды. Дочь Генриха VIII и Анны Болейн, последняя представительница династии Тюдоров, она правила Англией с 1558 по 1603 год. Елизавета не вышла замуж и не имела официальных детей, за что получила прозвище Королева-девственница.

Казнь матери и опала: почему принцесса была бастардом

Елизавета Тюдор родилась 7 сентября 1533 года в Гринвиче. Её появление на свет стало одновременно династическим событием и поводом для разочарования: Генрих VIII рассчитывал получить от Анны Болейн, ради которой пошёл на скандальный развод с Екатериной Арагонской и отказался от католицизма, сына, который продолжил бы династию.

В мае 1536 года Анну Болейн обвинили в государственной измене и казнили. Елизавете было всего два с половиной года. После этого Генрих VIII объявил дочь незаконнорожденной, и она лишилась статуса принцессы. Но в 1543 году, после третьего брачного союза Генриха VIII с Екатериной Парр, Елизавету и её старшую сестру Марию вернули в линию престолонаследия. В 1547 году, когда принцессе было 13 лет, Генрих VIII умер. Известно, что уже став правительницей, Елизавета реабилитировала мать и даже носила перстень с её портретом.

Почему Генрих Восьмой казнил Анну Болейн, мать Елизаветы. «Первая встреча Генриха VIII с Анной Болейн» Фото © Wikipedia / Дэниел Маклис. Sotheby's

Престол перешел к девятилетнему сыну короля от третьей жены Джейн Сеймур Эдуарду VI. Он правил королевством всего шесть лет и умер от чахотки в 1553 году. После него трон формально заняла правнучка Генриха VII, «некоронованная королева девяти дней» Джейн Грей, но вскоре власть перешла к Марии Тюдор — старшей дочери Генриха VIII от Екатерины Арагонской.

Правление Марии оказалось временем острого религиозного противостояния. Она пыталась вернуть Англию к католицизму, тогда как значительная часть общества уже была связана с протестантской Реформацией.

Золотой век Англии: что смогла сделать нежеланная дочь короля-тирана

Елизавета, несмотря на осторожность, оказалась в опасном положении. Её подозревали в причастности к протестантским заговорам. В 1554 году принцессу заключили в Тауэр, а затем перевели под домашний арест. После смерти Марии в 1558 году 25-летняя Елизавета взошла на английский трон.

Новая королева получила страну, расколотую религиозными конфликтами, столкнувшуюся с экономическими трудностями и внешними угрозами. Перед Елизаветой стояла задача не просто удержать трон, но и создать устойчивую систему власти. Одним из её первых важных решений стало религиозное урегулирование, которое вернуло Англию на протестантский путь.

Почти полувековое правление Елизаветы стало эпохой укрепления английской монархии и роста международного влияния страны. При ней Англия продолжала конфликтовать с Испанией, а в 1588 году пережила одну из самых известных военных угроз своей истории — поход испанской Армады. Поражение Армады превратилось в один из главных символов елизаветинской эпохи. Знаменитое выступление королевы перед войсками в Тилбери в 1588 году впоследствии стало частью национальной исторической памяти.

Разгром Испанской армады. Фото © Wikipedia / Филипп Якоб Лютербург

При Елизавете развивалась культура. Её правление пришлось на эпоху расцвета театра, поэзии и литературы — при ней творил Уильям Шекспир. В общественном сознании постепенно сформировался образ «великой Елизаветы» — сильной, умной и почти недосягаемой правительницы. Однако важную роль в создании этого образа играла сама королева. Елизавета прекрасно понимала силу символов. Ее портреты, наряды, украшения, жесты и публичные выступления становились частью тщательно выстроенного политического языка. И чем более тщательно королева контролировала свой публичный образ, тем больше пространства оставалось для слухов о том, что происходило за закрытыми дверями.

Она была замужем за Англией: что скрывала королева-девственница

Для XVI века незамужняя женщина на престоле была политической проблемой. От королевы ждали мужа и наследника. Парламент неоднократно призывал Елизавету вступить в брак. Но возникал гораздо более сложный вопрос: кто будет управлять Англией вместе с королевой?

Если бы Елизавета вышла замуж за иностранного принца, Англия могла оказаться втянутой в политику другой державы. Если бы мужем стал английский аристократ, он получил бы огромные влияние и власть, встав «выше» дочери короля.

И все же Елизавета не отвергала саму идею брака с самого начала: рассматривались два кандидата. Первым был Роберт Дадли, вторым — Франсуа, герцог Анжуйский, брат французского короля. В случае с Анжуйским речь шла не только о политике: Елизавета, судя по источникам, была к нему расположена. Но религиозные и политические риски оказались слишком велики, и переговоры завершились в 1581 году.

Франсуа, герцог Анжуйский, возможный фаворит Елизаветы. Фото © Wikipedia

Сама Елизавета однажды объяснила свое положение гораздо проще: она заявляла, что уже связана браком с Английским королевством. В последние годы её правления даже культивировали историю, что её не касался ни один мужчина.

При этом Елизавета прекрасно понимала проблему наследования. Но публичное объявление конкретного преемника могло создать угрозу: вокруг него немедленно возник бы политический лагерь. Поэтому королева предпочитала сохранять неопределённость.

Мальчик из Бисли: кто считал королеву Елизавету мужчиной

Легенда о «мальчике из Бисли» – это, пожалуй, самый экзотический миф о Елизавете I. Согласно ей, в 1542 году девятилетнюю Елизавету отправили из Лондона в деревню Бисли, где было безопаснее из-за эпидемии. Якобы там девочка заболела и умерла. Но Генрих VIII уже собирался посетить дочь, поэтому её сопровождающие испугались последствий. Тогда нашли мальчика примерно того же возраста и с похожими рыжими волосами. Ребёнка переодели в одежду принцессы — и именно он впоследствии «стал» Елизаветой I.

Откуда взялось предположение, что Елизавета Первая была мужчиной. Фото © Wikipedia

История звучит как сюжет исторического триллера. Но это не свидетельство XVI века. Версия появилась значительно позже. Ее связывают с Томасом Кеблом, викарием Бисли в XIX веке. По его рассказу, во время ремонта дома нашли каменный гроб со скелетом девочки примерно девятилетнего возраста, якобы одетой в тюдоровскую одежду. Уже затем история превратилась в местную легенду и оказалась живучей, а сторонники приводили доводы: Елизавета не вышла замуж, у неё не было официальных детей, она подчёркивала свою силу и независимость как правителя.

Но это не выдерживает критики, так как на протяжении десятилетий Елизавета находилась в центре внимания двора, дипломатов, придворных дам и иностранных послов. Особенно пристально за ней наблюдали в период брачных переговоров, когда вопрос о её способности родить наследника имел огромное политическое значение.

Мужчины рыжей Бесс: кто покорил сердце королевы-девственницы

Главным фаворитом королевы считается Роберт Дадли. Он был другом Елизаветы с детства и одним из самых влиятельных людей при её дворе и они проводили много времени вдвоём. В 1563 году Елизавета пожаловала ему замок Кенилворт, а в 1564-м сделала его графом Лестером.

Роберт Дадли, которого называли возлюбленным Елизаветы Первой. Фото © Wikipedia

Для окружающих такая близость выглядела подозрительно. Ситуацию осложняло то, что Дадли был женат на Эми Робсарт. В сентябре 1560 года Эми нашли мёртвой с повреждением шеи. Обстоятельства её смерти породили слух, будто Дадли хотел избавиться от жены, чтобы жениться на королеве. Но прямых доказательств участия Дадли или Елизаветы в смерти Эми нет.

Елизавета действительно рассматривала возможность брака с Дадли. Но он был её подданным, а смерть его жены уже стала поводом для скандала. В таких обстоятельствах брак мог поставить под угрозу не только репутацию, но и политическое положение королевы. Помимо Дадли, современники связывали королеву с Уолтером Рэйли и Робертом Девере, графом Эссексом.

Странная скрытность Елизаветы: почему у королевы могли быть тайные дети

Если легенда о «мальчике из Бисли» появилась через несколько столетий после правления Елизаветы, то слухи о тайных детях возникли гораздо раньше — ещё при жизни королевы.

Логика была проста. Елизавета была женщиной, от которой ожидали наследника. При этом она не была замужем и имела фаворитов. Так появились рассказы о тайных родах, незаконнорожденных детях и даже об убийстве младенцев. Утверждали, что якобы как-то королева сказалась больной и сильно поправилась, что указывало на беременность, а потом отдала ребёнка на воспитание.

В 1587 году в Испании появился молодой человек, назвавшийся Артуром Дадли. Он заявил, что является сыном Елизаветы I и Роберта Дадли. Его история была зафиксирована испанскими властями. Однако его заявления не убедили даже тех, кто его допрашивал. Позднее возникали и другие рассказы. В английских документах конца XVI века зафиксированы слухи о том, что Елизавета якобы имела нескольких детей от Дадли. Некоторые говорили, что её поездки по стране были прикрытием для родов. При этом убедительных доказательств, что у королевы были тайные дети, нет.

Елизавета I и Иван Грозный: правда ли, что царь сватался к королеве

Сватался ли Иван Грозный к Елизавете Первой. Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

Иван IV и Елизавета I состояли в переписке, они обсуждали торговые привилегии, политические вопросы и возможности укрепления отношений.

Вопрос брака действительно возникал. Но точно не известно, было ли Иваном сделано Елизавете формальное предложение — прямого письменного свидетельства не сохранилось. Однако совокупность источников позволяет предполагать, что идея брачного союза между Иваном и Елизаветой могла обсуждаться через посредников.

При этом известно другое: в 1580-х годах Иван Грозный всерьёз рассматривал возможность брака с родственницей королевы — леди Мэри Гастингс. В 1582 году в Англию отправился посол царя Федор Писемский. Переговоры продолжались до 1584 года, но успехом не увенчались.

Сама Елизавета, судя по всему, не собиралась становиться женой московского царя. Гораздо важнее были торговые отношения и дипломатические выгоды, чем создание столь сложного союза, при котором пришлось бы решать вопрос, кто теперь будет править Англией. При этом переписка между монархами продолжалась до смерти Ивана IV в 1584 году.

Авторы Альмир Хабибуллин