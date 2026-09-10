«Smells Like Teen Spirit» уже 35: как гимн 90-х родился у Nirvana из-за дешевого дезодоранта Оглавление Как появилось название: дезодорант, шутка и надпись на стене Как записывали Smells Like Teen Spirit 10 сентября 1991: выход сингла, в который никто не верил Клип, который изменил MTV Как гранж обошёл Майкла Джексона в чартах Почему песню называют гимном поколения Что стало с песней спустя 35 лет 10 сентября 1991 года вышла Smells Like Teen Spirit — сингл Nirvana, случайно ставший гимном поколения. История песни — в материале Life.ru. Она прославила Nirvana, а Курт её ненавидел: 35 лет легендарному хиту Smells Like Teen Spirit. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

10 сентября 1991 года Nirvana выпустили сингл «Smells Like Teen Spirit». Никто в группе даже представить не мог, чем это обернётся. А всего через несколько месяцев песня перевернула музыкальный мир. Рассказываем, как случайная надпись на стене, дешёвый дезодорант и харизма Кобейна изменили историю рок-музыки.

На момент выхода песни Курту Кобейну было 24. Он жил в маленьком городке Абердин, штат Вашингтон, и понятия не имел, что через год его назовут голосом поколения. А когда узнал — возненавидел этот статус. Но обо всём по порядку.

Как появилось название: дезодорант, шутка и надпись на стене

В августе 1990 года Курт Кобейн и его подруга Кэтлин Ханна, вокалистка панк-группы Bikini Kill, развлекались как могли — разрисовывали стены в его квартире. Ханна нашла маркер и нацарапала: «Kurt smells like Teen Spirit». Она имела в виду дезодорант Teen Spirit, которым пользовалась тогдашняя девушка Кобейна — Тоби Вэйл, тоже участница Bikini Kill.

Кобейн про существование такого дезодоранта не знал. Он прочитал надпись как бунтарский лозунг — про дух поколения, про подростковую энергию. И решил: так и назовём песню.

Позже он говорил: «Я подумал: “Классный слоган”. Потом мне кто-то объяснил, что это дезодорант для подростков. Но было уже поздно».

Ханна потом рассказывала, что в ту ночь она уснула с маркером в руке и проснулась с диким похмельем. Через шесть месяцев Кобейн позвонил ей и спросил, можно ли использовать её надпись в песне. Ханна очень удивилась и не могла представить, как он собирается впихнуть это в текст.

Как записывали Smells Like Teen Spirit

Как была записана Smells Like Teen Spirit. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Песню записывали в мае–июне 1991 года на двух студиях: Sound City в Калифорнии и Smart Studios в Висконсине. Продюсером стал Бутч Виг — до этого он работал с тяжёлыми андеграундными группами, и лейбл DGC Records не был в восторге от его кандидатуры. Но именно Виг смог вытащить тот самый звук, который изменил всё.

Сам Кобейн говорил, что хотел написать «поп-песню в стиле Pixies»: тихо-громко, тихо-громко. Он ориентировался на агрессивный драйв и признавался: «Я просто хотел содрать то, что делали Pixies». И у него получилось — гитарный рифф стал одним из самых узнаваемых в истории рока.

Песня стала единственной из альбома «Nevermind», авторство которой принадлежит не одному Кобейну, а всем трём музыкантам группы. Дэйв Грол и Крист Новоселич тоже внесли свой вклад, и это чувствуется — ритм-секция здесь работает как единый механизм.

10 сентября 1991: выход сингла, в который никто не верил

10 сентября 1991 года сингл поступил в продажу — за две недели до альбома «Nevermind» (24 сентября). Лейбл не ожидал ничего особенного. DGC Records (подразделение Geffen) рассматривал сингл скорее как инструмент для постепенного наращивания аудитории — в первую очередь среди слушателей альтернативного и колледж-рока. Сама группа тоже не питала особых надежд.

Кобейн говорил в интервью: «Мы думали, что это будет провал». Он даже не хотел включать песню в альбом — считал её слишком попсовой.

А через два месяца, 23 ноября 1991 года, «Smells Like Teen Spirit» возглавила чарт Alternative Songs Billboard. Песня, записанная за несколько тысяч долларов, стала мировым хитом. Но на Billboard Hot 100 она поднялась только до шестого места — и никогда не была номером один. Это не помешало ей стать одной из самых узнаваемых песен десятилетия.

Клип, который изменил MTV

Съёмки клипа прошли 17 августа 1991 года в Калвер-Сити, Калифорния. Режиссёром стал Сэмюэль Байер — для него это был дебют. Он вообще не знал, что за группа такая Nirvana, просто сидел без работы и откликнулся на предложение менеджеров лейбла.

Кобейн сам придумал концепцию: школьное собрание, которое превращается в хаос. Скучающие ученики, разгромленная спортплощадка, пожарные, которые тушат не пойми что. Клип вдохновлён фильмами «Через край» и «Школа рок-н-ролла» с Ramones.

Как Smells Like Teen Spirit стала гимном поколения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В качестве массовки снимались настоящие подростки, которых пригласили на концерте Nirvana в Roxy Theater двумя днями ранее. Среди них, кстати, можно заметить будущего вокалиста Fear Factory Бартона Белла. Локация — студия GMT в Калвер-Сити (Калифорния), конкретно Stage 6. Хотя по сюжету действие происходит в школьном спортзале, на деле это была декорация.

Съёмки длились восемь часов. Байер сделал немало дублей, чем очень разозлил и Кобейна, и актёров-подростков. Они устали слушать одну и ту же песню целый день. Режиссёр заставлял их изображать скучающих школьников, но это было сложно — «музыка качала с первых же аккордов», как вспоминал один из участников. В конце концов, вся толпа сорвалась с мест и устроила полный разнос аппаратуры. Это была импровизация, но Байер не стал никого останавливать — эти кадры стали кульминацией клипа.

Курт, однако, не был доволен первоначальной версией клипа и потребовал, чтобы его в кадре было как можно меньше, а основное время занимал хаос. В интервью MTV News в декабре 1993 года он прямо сказал: «Мне нравится клип в целом, но это не то, что я себе представлял». Первоначальный монтаж Байера он сравнил с «рекламой аспирина» — слишком искусственным, заученным, без спонтанности. Он буквально в последний момент прилетел в Лос-Анджелес и перемонтировал клип сам, добавив «несколько вещей, которые по сути его спасли» Поэтому лицо Кобейна скрыто почти до самого конца и раскрывается только в финале, когда он в бешенстве кричит на камеру.

А девушек-чирлидерш режиссёр нашёл в местном стрип-клубе. Это объясняет их нестандартные движения.

Клип дебютировал на MTV в блоке «120 Minutes» и стал одним из самых ротируемых видео в истории канала. Именно видео, а не песня, превратила Nirvana в суперзвёзд. В 1992 году клип получил две индивидуальные награды MTV Video Music Awards в двух категориях. Nirvana забрала статуэтки за «Лучший новый исполнитель» (Best New Artist) и «Лучшая альтернативная группа» (Best Alternative Group).

Как гранж обошёл Майкла Джексона в чартах

11 января 1992 года альбом Nevermind поднялся на первое место в Billboard 200. Он сместил оттуда «Dangerous» Майкла Джексона, который провёл на вершине четыре недели.

Это был исторический момент: независимая по духу рок-запись обошла суперзвезду поп-сцены. К тому моменту Nevermind продал уже больше 2 миллионов копий. Отметка в 10 миллионов (бриллиантовая сертификация RIAA) была достигнута 24 марта 1999 года — почти через семь лет после релиза. Тем ни менее песня стала гимном не только гранжа, но целого поколения — Generation X.

Кстати, альбом Nevermind до сих пор остаётся в чартах. В 2024 году он достиг 700 недель пребывания в Billboard 200 — это всего девятый релиз в истории, добившийся такого результата. Его мировые продажи превысили 30 миллионов копий.

Почему песню называют гимном поколения

Почему группа Nirvana до сих пор так популярна: секрет культового коллектива 90-х. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«I feel stupid and contagious / Here we are now, entertain us» — эта строчка стала формулой 90-х. Апатия, ирония, усталость от мира — всё это было упаковано в три аккорда и нечеловеческий крик Курта Кобейна.

«Smells Like Teen Spirit» не просто попала в чарты — она запустила масштабный сдвиг в музыкальной индустрии, выведя альтернативный рок в мейнстрим. В результате гранж на какое-то время стал доминирующим трендом, оттеснив на второй план некоторые направления хэви-метала и часть поп-музыки, а Nirvana действительно стали голосом целого поколения, искавшего в музыке искренность и протест.

Сам Кобейн, впрочем, ненавидел этот статус. В январском интервью Rolling Stone 1994 года он говорил: «Мне всё ещё нравится играть "Teen Spirit", но это почти стыдно. Я буквально хочу бросить гитару и уйти со сцены». А чуть позже признавался: «Как только песня попала в мейнстрим, всё было кончено. Я просто устал стыдиться её».

Ирония судьбы: Кобейн написал песню как анти-оду мейнстриму и популярности. А она сделала его главной звездой планеты.

Что стало с песней спустя 35 лет

Спустя 35 лет «Smells Like Teen Spirit» не ушла в прошлое. Она жива. Её до сих пор ищут, чтобы послушать, скачать, разобрать аккорды. Клип набрал больше двух миллиардов просмотров на YouTube.

Rolling Stone назвал её лучшей песней 90-х. В 2026 году песня снова входила в чарты — спустя 35 лет после выхода.

Песню включают в школьные программы, играют на стадионах, перепевают поп-звёзды. Она стала вечной — как сама идея бунта.

О других мистических и оккультных символах в рок-музыке — в нашем материале здесь.

Авторы Андрей Соколов