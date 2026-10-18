Миелофон у нас уже в кармане? Что из мира «Гостьи из будущего» стало реальностью

18 октября Киру Булычёву исполнилось бы 92 года. Именно он придумал мир, в котором школьник Коля Герасимов из 1984 года случайно попадает в Москву 2084-го и буквально на каждом шагу сталкивается с вещами, которые для советского зрителя казались чистой фантастикой. Роботы, летающий транспорт, умные автоматы, путешествия между планетами и, конечно, миелофон, способный читать мысли. Прошло больше сорока лет после выхода «Гостьи из будущего», и Life.ru решил проверить, что из фантазий Кира Булычёва человечество действительно успело воплотить, какие технологии только приближаются к его идеям, а чему пока место исключительно в фантастике.

Почти что Миелофон

Миелофон, роботы и автопилот: какие идеи Кира Булычёва воплотились в жизнь? Фото © Кадр из фильма © «Гостья из будущего», режиссёр Павел Арсенов, сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв

Главное сокровище «Гостьи из будущего» сегодня выглядит уже не настолько невозможным. Миелофон позволял считывать мысли человека или животного на расстоянии. Именно за ним охотились Крыс и Весельчак У, а Алиса использовала прибор в КосмоЗоо. Настоящего миелофона у человечества пока нет. Но технологии уже подобрались к идее Булычёва гораздо ближе, чем можно было представить ещё несколько лет назад.

В 2026 году исследователи описали мозговой имплант, которым человек с тяжёлым параличом пользовался дома почти два года. Система преобразовывала активность мозга, связанную с попыткой произнести слова, непосредственно в текст. Средняя скорость общения достигала 56 слов в минуту, а во время специальных тестов точность распознавания заданных слов превышала 99%.

Есть разработки и для внутренней речи. В 2025 году исследователи продемонстрировали имплант, способный распознавать воображаемые слова почти в реальном времени. Причём учёным пришлось предусмотреть своеобразный пароль, чтобы устройство не начинало переводить внутреннюю речь человека без намерения пользователя. Конечно, до булычёвского прибора всё равно далеко. Современные нейроинтерфейсы работают в строго определённых условиях, часто требуют имплантации электродов и не умеют просто направиться на незнакомца и выдать содержимое его головы. Но сам принцип, который в «Гостье из будущего» был чистой фантастикой, уже существует. Нейронную активность действительно можно превращать в слова.

Робот Вертер

Кир Булычёв предсказал будущее: что из его фантастики уже стало обычной жизнью?

В «Гостье из будущего» Вертер работает в Институте времени. Он разговаривает с людьми, выполняет поручения, занимается уборкой и документацией, понимает происходящее вокруг и принимает самостоятельные решения. Любопытно, что в самой повести «Сто лет тому вперёд» этого героя не было. Вертера придумали для телефильма.

В реальности роботы пока не достигли его самостоятельности, зато уже вышли за стены лабораторий. По данным Международной федерации робототехники, только в 2025 году в мире продали около семи тысяч гуманоидных роботов для промышленного и профессионального использования. Многие пока заняты в исследованиях и экспериментальных проектах, но машины постепенно учатся работать в пространствах, изначально созданных для человека.

В октябре 2026 года стало известно, что роботы китайской DexForce уже используются в общественных сервисах более чем в 15 городах Китая. При этом главная проблема отрасли сейчас удивительно похожа на то, что отличало Вертера от обычного автомата. Машину мало научить ходить и двигать руками. Она должна понимать окружающую обстановку и самостоятельно выполнять разные задачи.

Роботы-официанты

Какие изобретения из «Гостьи из будущего» уже появились в XXI веке? Фото © Кадр из фильма © «Гостья из будущего», режиссёр Павел Арсенов, сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв

Будущее Кира Булычёва интересно не только глобальными изобретениями. Оно наполнено мелочами, которые для Коли выглядят невероятными, а для жителей XXI века постепенно становятся обычным сервисом. В повести герой встречает автоматизированные устройства, которые выдают еду и взаимодействуют с людьми. Сегодня подобные машины можно найти в магазинах, аэропортах и ресторанах, а некоторые уже умеют не просто выдавать заранее загруженный товар. В 2026 году в одном из заведений Dairy Queen в Шанхае роботизированная рука самостоятельно подавала мороженое посетителям. Разработчики сообщали о 99-процентной успешности выполнения этой операции.

Автопилот Коли уже давно работает

Роботы, нейроинтерфейсы и автопилот: как сбылось будущее Кира Булычёва? Фото © Кадр из фильма © «Гостья из будущего», режиссёр Павел Арсенов, сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв

В мире Кира Булычёва Коля сначала пытается самостоятельно управлять флипом, но после опасных манёвров система переводит аппарат на автоматическое управление. Машина сама включается в транспортный поток и везёт пассажира дальше. До такого уровня автономности обычным автомобилям пока далеко. Зато отдельные функции, которые раньше выглядели фантастикой, уже доступны в машинах.

Например, некоторые модели машин умеют парковаться самостоятельно. Причём производители прямо называют эту функцию парковочным автопилотом! А некоторые автомобили уже умеют самостоятельно работать рулём, тормозом и газом в определённых ситуациях, хотя водитель всё ещё обязан контролировать дорогу и быть готовым вмешаться. Так что здесь Булычёв попал довольно близко. Наш автомобиль пока не увезёт хозяина через Москву полностью самостоятельно, зато может сам ползти в пробке, держать дистанцию, не выпадать из полосы и найти себе место на парковке.

«Справочная» из будущего теперь есть и у нас

Коля Герасимов в будущем: какие чудеса 2084 года уже не удивили бы человека 2026 года? Фото © Кадр из фильма © «Гостья из будущего», режиссёр Павел Арсенов, сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв

На космодроме будущего Коля общается не с кассиром, а с автоматической системой. Она понимает его вопрос, уточняет, куда он хочет отправиться, и даже спрашивает о цели поездки. Для школьника из XX века сам разговор с машиной был частью фантастического мира. А сегодня голосовые ассистенты распознают человеческую речь, навигаторы строят маршруты, терминалы оформляют билеты, а современные чат-боты способны вести диалог, отвечать на уточняющие вопросы, искать информацию и помогать с повседневными задачами.

Причём наша версия булычёвской «справочной» оказалась даже компактнее. Герою нужно было добраться до специального автомата. У человека 2026 года подобный собеседник помещается в смартфоне. И, пожалуй, именно эту технологию Булычёв предугадал точнее всего. Будущее оказалось не в огромной сияющей машине, которая знает ответы на все вопросы, а в маленьком устройстве, которое мы носим в кармане.

До Москвы Алисы Селезнёвой человечеству всё-таки очень далеко. Мы не умеем путешествовать во времени, автобусы пока не переносят пассажира через портальный экран из одной части города в другую, а билет на регулярный рейс на Уран всё ещё невозможно купить даже за очень большие деньги... Похоже, прекрасное далёко наступает не сразу. А ещё Life.ru рассказывал о том, как менялся образ Алисы Селезнёвой от «Тайны третьей планеты» и «Гостьи из будущего» до фильма «Сто лет тому вперёд» 2024 года.