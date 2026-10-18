Пересматривать страшно, забыть нельзя: 7 российских сериалов нулевых, которые мы обожали всей страной

В нулевые российские каналы пережили настоящий сериальный бум. Продюсеры покупали права на зарубежные хиты и переносили их сюжеты в наши реалии, а параллельно снимали собственные истории о бандитах, армии, дальнобойщиках и деревенской милиции. Вечерами страна собиралась у экранов, а наутро в школах и офисах пересказывали вчерашние серии. Мы вспомнили семь сериалов того десятилетия, которые цитируют до сих пор, и рассказываем, чем они так цепляли зрителей.

«Бригада»: четверо друзей из одного двора

Сериал «Бригада» 2002 года: Саша Белый и его друзья. Фото © «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский

Сериал Алексея Сидорова вышел в 2002 году и сразу занял своё место в отечественной поп-культуре. Саша Белый, Космос, Пчёла и Фил выросли вместе и хотели просто подзаработать, но одно случайное убийство перевернуло их жизни, и дороги назад не осталось. Роли сделали звёздами Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Павла Майкова и Владимира Вдовиченкова. Сегодня «Бригаду» часто ругают за романтику бандитизма, но фразы героев до сих пор живут в народе.

«Дальнобойщики»: Иваныч и Сашок в бесконечном рейсе

Сериал «Дальнобойщики»: Иваныч и Сашок. Фото © «Дальнобойщики», режиссёры Юрий Кузьменко, Георгий Николаенко, сценаристы Юрий Солодов, Дмитрий Воронков, Андрей Горлов и др.

В 2001 году на НТВ выехали в первый рейс бывалый шофёр Фёдор Иваныч и его легкомысленный напарник Сашок. Двум людям разных поколений и характеров приходилось уживаться в одной кабине, а каждая поездка оборачивалась то стычкой с бандитами, то разборками с милицией. Владимир Гостюхин и Владислав Галкин составили один из лучших экранных дуэтов десятилетия, а каждая серия смотрелась как отдельный фильм. Придумали сериал Юрий Кузьменко и Георгий Николаенко.

Сериал выходил с перерывами больше десяти лет, а песню из заставки до сих пор подхватывают с первых нот. Истории порой выглядели слишком фантастично, но тогда это никого не смущало: за героев переживали всей семьёй. Дорожная романтика особенно цепляла тех, кто в детстве сам ездил с отцом в рейсы. В те же годы из магнитол в кабинах всё чаще звучала «Шарманка», с которой Николай Басков в начале нулевых покорил большую эстраду.

«Участок»: Безруков и шум берёз

Сериал «Участок» с Сергеем Безруковым. Фото © «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский

Всего через год после «Бригады», в 2003-м, Сергей Безруков сыграл полную противоположность Саше Белому. Старший лейтенант Павел Кравцов извинялся, когда надевал на кого-то наручники, и с такими манерами в городской милиции карьеры не сделать, поэтому героя отправили участковым в глухое село Анисовку. На роль претендовал и Гоша Куценко, но зрители полюбили именно Безрукова, а сцена с берёзами со временем превратилась в мем.

Сердце многим растопил старик Хали-Гали в исполнении Валерия Золотухина с его историей про сома. В 2006 году вышло продолжение «Заколдованный участок» с Леонидом Ярмольником, но повторить успех не удалось. Запрос на доброту оказался сильнее моды на криминал. Безруков вообще охотно примерял чужие судьбы: позже он сыграл Пушкина, а Лермонтова в той картине исполнил Евгений Стычкин, и Life.ru собрал всех знаменитостей, которые примеряли образ Лермонтова в кино.

«Солдаты»: армия без жестокости

Сериал «Солдаты»: армейский хит нулевых. Фото © «Солдаты», режиссёры Сергей Арланов, Влад Николаев и др., сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун, Сергей Олехник и др.

В 2004 году вышел сериал с простым названием, и в его успех мало кто верил. Городской мажор и деревенский парень встретились в военкомате и вместе отправились тянуть армейскую лямку, а дальше их ждали «деды», самоволки и неуставная любовь. Снимали в настоящей воинской части, но острые углы сгладили, поэтому смотреть было тепло. Сериал растянулся на 17 сезонов и породил несколько отдельных историй о любимых героях, а прапорщик Шматко в исполнении Алексея Маклакова стал народным любимцем.

«Моя прекрасная няня»: Вика с окраины Москвы

«Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк. Фото © «Моя прекрасная няня», режиссёры Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов и др., сценаристы Фрэн Дрешер, Питер Марк Джейкобсон, Константин Наумочкин и др.

В 2004 году СТС выпустил российскую версию американского ситкома «Няня». Вика Прутковская жила с родителями на окраине Москвы и работала в магазине жениха Антона, пока тот не нашёл другую и не уволил её. Тогда Вика постучалась в дом продюсера Максима Шаталина, где срочно искали няню. Роль принесла Анастасии Заворотнюк всенародную славу, а Сергей Жигунов сыграл хозяина дома, к которому Вика годами подбирала ключик. Ситком шёл до 2008 года.

Многие зрители до сих пор вспоминают не столько саму Вику, сколько дворецкого Константина Николаевича в исполнении Бориса Смолкина, бывшего сотрудника британского посольства, и его перепалки с Жанной Аркадьевной, яркой героиней Ольги Прокофьевой. В 2025 году вышла новая версия «Няня Оксана», но до оригинала она не дотянула. Сегодня психологи охотно разбирают по косточкам такие экранные пары, как недавно разобрали героев «Покровских ворот» с их совсем не идеальной любовью.

«Кадетство»: суворовцы и первая любовь

Сериал «Кадетство»: суворовцы на СТС. Фото © «Кадетство», режиссёры Сергей Арланов, Дмитрий Дакович, Валентин Козловский, сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун, Сергей Олехник

В 2006 году СТС показал историю четырнадцатилетних мальчишек из Суворовского училища: кто-то пришёл туда по семейной традиции, кто-то ради высоких идеалов, а кого-то отправили против воли. Ребята быстро поняли, какие нагрузки и какая ответственность их ждут. Среди юных актёров были Александр Головин и Аристарх Венес. «Кадетство» показывают по телевизору до сих пор, причём без ремейков и продолжений: в 2023 году сериал снова вышел в эфир на канале «Че».

«Счастливы вместе»: Букины и вечные ссоры

Ситком «Счастливы вместе» и семья Букиных. Фото © «Счастливы вместе», режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, Иван Китаев и др., сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак, Шабан Муслимов

В 2006 году ТНТ выпустил ремейк американского ситкома «Женаты… с детьми», права на который канал честно купил. Продавец обуви Гена Букин любил гараж и футбол, его жена Даша обожала сериалы и магазины, дочь Света меняла парней каждую неделю, а сын Рома строил козни сестре. Гену сыграл Виктор Логинов, а Дашу — Наталья Бочкарёва. Критики ругали шоу за грубый юмор, но его называют первым большим хитом канала. Сериал шёл до 2013 года, а в 2023-м вышло продолжение «Букины».

Сегодня многие из этих сериалов смотрятся иначе: шутки кажутся грубее, сюжеты наивнее, а романтика нолевых и десятых вызывает споры. Но для целого поколения они остались частью детства и юности, и телеканалы это прекрасно понимают, поэтому выпускают продолжения и перезапуски. В 2008 году ТНТ запустил ещё один хит нулевых, «Универ», и эта история жива до сих пор: Life.ru недавно рассказал, чем живёт к своему 40-летию Анна Хилькевич, Маша из «Универа».