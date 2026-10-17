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Опубликовано 17 октября, 10:24

Высоцкий вместо Куравлёва: Как Данелия изменил «Афоню» и сделал хит из мрачной драмы

Кино Mail: В первоначальной версии «Афони» должен был сыграть Владимир Высоцкий

Обложка © кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский

Обложка © кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский

Знаменитая трагикомедия «Афоня» могла получиться гораздо мрачнее, в первоначальном сценарии Александра Бородянского главный герой был маляром Фимой, осознавшим, что потратил жизнь впустую. Георгий Данелия изменил настроение картины и настоял на появлении Кати в финале, оставив герою надежду.

На главную роль рассматривали Владимира Высоцкого, Даниэля Ольбрыхского, Николая Караченцова и Владимира Меньшова. Однако режиссёр выбрал Леонида Куравлёва. Он считал, что обаяние артиста позволит зрителям простить недостатки непутёвого сантехника.

Тест: Афоня, Жорж Милославский или Шура Балаганов — каким персонажем Леонида Куравлёва вы бы были?
Тест: Афоня, Жорж Милославский или Шура Балаганов — каким персонажем Леонида Куравлёва вы бы были?

Основные съёмки проходили летом 1974 года в Ярославле и его окрестностях. Евгению Симонову, сыгравшую Катю, пришлось привезти со съёмок «Пропавшей экспедиции» в Башкирии. На работу с ней договорились выделить всего три дня, поэтому актриса отдыхала в машине между переездами.

Не обошлось и без курьёзов: Борислава Брондукова в образе Федула швейцар ресторана принял за настоящего пьяницу и отказался пускать обратно. Впоследствии «Афоня» стал лидером советского проката, собрав около 62 миллионов зрителей, пишет Кино Mail.

Леониду Куравлёву — 90: Афоня, Милославский и человек, который совсем не был похож на своих героев
Леониду Куравлёву — 90: Афоня, Милославский и человек, который совсем не был похож на своих героев

Ранее сын Леонида Куравлёва выступил против установки мемориальной доски актёру на московском Доме на набережной. Он напомнил, что артист не любил помпезности, а память о нём уже увековечили в Ярославле памятником Афоне.

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Борис Эльфанд
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