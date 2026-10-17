Высоцкий вместо Куравлёва: Как Данелия изменил «Афоню» и сделал хит из мрачной драмы

Знаменитая трагикомедия «Афоня» могла получиться гораздо мрачнее, в первоначальном сценарии Александра Бородянского главный герой был маляром Фимой, осознавшим, что потратил жизнь впустую. Георгий Данелия изменил настроение картины и настоял на появлении Кати в финале, оставив герою надежду.

На главную роль рассматривали Владимира Высоцкого, Даниэля Ольбрыхского, Николая Караченцова и Владимира Меньшова. Однако режиссёр выбрал Леонида Куравлёва. Он считал, что обаяние артиста позволит зрителям простить недостатки непутёвого сантехника.

Основные съёмки проходили летом 1974 года в Ярославле и его окрестностях. Евгению Симонову, сыгравшую Катю, пришлось привезти со съёмок «Пропавшей экспедиции» в Башкирии. На работу с ней договорились выделить всего три дня, поэтому актриса отдыхала в машине между переездами.

Не обошлось и без курьёзов: Борислава Брондукова в образе Федула швейцар ресторана принял за настоящего пьяницу и отказался пускать обратно. Впоследствии «Афоня» стал лидером советского проката, собрав около 62 миллионов зрителей, пишет Кино Mail.

Ранее сын Леонида Куравлёва выступил против установки мемориальной доски актёру на московском Доме на набережной. Он напомнил, что артист не любил помпезности, а память о нём уже увековечили в Ярославле памятником Афоне.