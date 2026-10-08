Сын Куравлёва выступил против установки мемориальной доски актёру в Москве

Сын Леонида Куравлёва Василий не считает необходимым устанавливать мемориальную доску на Доме на набережной, где артист прожил последние два десятилетия. Об этом он рассказал kp.ru в день 90-летия со дня рождения народного артиста РСФСР.

«Честно говоря, у меня не лежит душа. Ну жил человек и жил в этом доме. Зачем ещё одна доска?» — признался Куравлёв-младший.

По его словам, к семье с подобной инициативой никто не обращался. Память об актёре уже увековечена в Ярославле, где установлен памятник его герою Афоне из одноимённого фильма Георгия Данелии.

Сын артиста отметил, что сам Леонид Куравлёв не любил помпезности. Даже памятник на Троекуровском кладбище он фактически выбрал заранее после смерти супруги Нины, с которой прожил больше полувека.

К 90-летию актёра 8 октября на Арбате открывается фотовыставка. На ней представят в том числе редкие снимки из семейного архива и расскажут о малоизвестных эпизодах биографии Куравлёва.

Так, по словам его сына, на третьем курсе ВГИКа будущую звезду советского кино собирались отчислить «за профнепригодность». Оставить студента в институте помогли однокурсники, которые вступились за него перед учебной частью.

Во ВГИК Куравлёв поступил только со второй попытки. Несмотря на непростое начало карьеры, позднее он сыграл более 200 ролей и стал одним из самых узнаваемых актёров советского кино. 8 октября 2026 года ему исполнилось бы 90 лет.

Life.ru рассказывал о главных ролях Леонида Куравлёва и о том, каким артист был вне экрана. В материале также вспоминается, как будущая звезда поступила во ВГИК со второй попытки, а дорогу в большое кино ему открыл Василий Шукшин.